Історія кохання Тишкевич і Томусяка: як познайомилися, зіграли весілля і чому не народжують дитину

Спочатку стосунки пари були не серйозними, але згодом вони зрозуміли, що не можуть одне без одного.

Українські актори Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк вже п'ять років живуть у щасливому шлюбі.

Однак їхні стосунки починалися не без перешкод. Зокрема, на початку роману Томусяк покинув Тишкевич, а та йому помстилася за це, що, до речі, посприяло возз'єднанню та підштовхнуло стосунки на новий рівень. Закохані не квапилися з весіллям, а вже у подружньому житті на їхню долю випало чимало випробувань.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як починалися стосунки Катерини Тишкевич та Валентина Томусяка, яким було їхнє весілля та чому не наважуються стати батьками.

Як Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк познайомилися

Доля звела артистів на знімальному майданчику. Актори були затверджені на ролі у серіалі "Безсмертник". Перед початком знімань всіх артистів познайомили між собою. Так Катерина і Валентин вперше зустрілися.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Томусяк одразу кинув оком на Тишкевич, адже йому неабияк сподобалася зовнішність молодої акторки. Вже на знімальному майданчику почав розвиватися їхній роман. Однак, після завершення роботи над серіалом, пара неочікувано розійшлася. Саме Валентин наважився розірвати стосунки.

"Ми обидва не були готові до переходу якогось. І по інерції ми прозустрічалися ще місяць-два. А потім Валік вирішив закінчити наші стосунки", - розповідала Катерина в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Тишкевич неабияк зачепило, що актор її покинув. Врешті, вона захотіла його провчити та змусила ревнувати, коли пішла на побачення зі своїм залицяльником. Саме тоді Томусяк зрозумів, що не хоче втрачати Катерину, тож почав знову добиватися її прихильності. Акторка відповіла взаємністю, відтоді між ними почалися серйозні стосунки.

Як Валентин Томусяк освідчився Катерині Тишкевич та яким було їхнє весілля

Вже через два роки після початку їхніх стосунків Томусяк освідчився Тишкевич. Утім, реєструвати шлюб та святкувати весілля пара не квапилася. Як пояснювала артистка, їм було комфортно й так, тож поки вони не бачили в цьому сенсу.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Згодом закохані у серіалі "Ніщо не трапляється двічі" зіграли роль подружжя. Тоді акторам здалося, що це знак, і треба одружуватися і в реальному житті. Так вони й пішли подавати документи до РАЦСу.

7 лютого 2019 року Томусяк та Тишкевич зіграли весілля. Затишна церемонія пари відбулася в колі найближчих та найрідніших. Катерина відмовилася від пишної сукні, а обрала білий костюм. А от Валентин одягнув класичні брюки, піджак та сорочку.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

Після весілля подружжя вирушило у медовий місяць. Закохані насолоджувалися відпочинком у Таїланді.

Випробування, які випали на долю подружжя

Закоханим довелося чимало чого разом пройти. Зокрема, 2022 року стало відомо, що Катерина страждає від нестерпних головних болів, причину яких лікарі не можуть встановити. Хвороба артистки погіршилася на тлі стресу, який виник через повномасштабну війну. Чоловік весь цей час був поруч та підтримував акторку.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

Однак наприкінці минулого року на пару чекало нове випробування. Катерина потрапила до реанімації з сепсисом. Лікарі боролися за її життя. Валентин неабияк переймався за дружину, робив збори на її лікування та проводив дні біля реанімації. На щастя, Тишкевич одужала.

В яких стосунках подружжя зараз та чи планують вони народження первістка

Нині Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк живуть у щасливому шлюбі. Днями вони відсвяткували п'яту річницю їхнього весілля. З нагоди свята закохані навіть знялися у романтичному фотосеті.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

А от на народження первістка актори поки не наважуються, хоча й зізнаються, що давно мріють стати батьками. Подружжя поки не квапиться з дитиною через недуг Катерини. Річ у тім, що акторка приймає сильні препарати, аби вгамувати головний біль. Окрім того, вагітність може або допомогти Тишкевич одужати, або погіршить її стан.

"Ми дуже давно вже хочемо дитину. Але через моє постійне вживання препаратів ми цього не робимо. І деякі спеціалісти вважають, що це дійсно шанс на одужання. Але у відсотках – це 20%, що спрацює, а 80% – погіршить ситуацію. Бо ми не викреслюємо ще й післяпологову депресію. Це ризиковано", - ділилася акторка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк

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