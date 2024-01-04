Історія кохання Тоні Матвієнко і Арсена Мірзояна: закохався до нестями і пішов заради неї від дружини

Закохані вже сім років живуть у щасливому шлюбі, однак їхні стосунки починалися не без проблем.

Українська співачка Тоня Матвієнко та музикант Арсен Мірзоян познайомилися далекого 2011 року.

Кохання між ними виникло не одразу, але чим більше вони спілкувалися, тим більше у них з'являлося почуттів одне до одного. З часом музиканти зрозуміли, що закохалися та хочуть бути разом.

Щоправда, стосунки пари почалися не без неприємностей. Річ у тім, що Мірзоян заради Матвієнко пішов від першої дружини. Тим не менш, артисти вже сім років живуть у щасливому шлюбі та разом виховують спільну доньку.

Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян та їхня донька / Фото: пресслужба Тоні Матвієнко

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як починалися стосунки Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко, як вони зіграли одразу два весілля та що зараз відбувається в їхньому шлюбі.

Як Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян познайомилися

Пара познайомилася далекого 2011 року на проєкті "Голос країни", де вони разом брали участь. Арсен Мірзоян зізнався, що одразу звернув увагу на Тоню. Тим часом сама ж співачка не квапилася відповідати чоловікові взаємністю. Ба більше, Матвієнко навіть образила Мірзояна, коли на репетиції привіталася з усіма, окрім нього.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Однак дружба на проєкті між виконавцями таки зав'язалася. Вони підтримували одне одного, підбадьорювали, заспокоювали перед виступами та запевняли, що на сцені все мине якнайкращим чином.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: Прес-служба Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна

Коли "Голос країни" добіг кінця, то й спілкування між парою припинилося. Щоправда, доля їх почала все частіше зводити разом. Спочатку вони вирушили у спільний тур містами України, вони все частіше перетиналися на спільних концертах, згодом Арсен взагалі знявся у кліпі Тоні. До речі, це сталося випадково. Кліпмейкер Кадим Тарасов, який знімав для Матвієнко кліп, заявив, що хоче бачити в головній ролі Мірзояна.

В артистів виникли почуття одне до одного. Щоправда, вони намагалися з ними боротися та зрозуміти, чи дійсно варто спробувати. Річ у тім, що Арсен Мірзоян на той час був одружений та виховував з першою дружиною двох синів.

Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Як Арсен Мірзоян пішов від другої дружини та як почалися їхні стосунки з Тонею Матвієнко

Коли між закоханими виникли почуття, вони їх перевіряли. Річ у тім, що Арсен Мірзоян був одружений. Музикант хотів розібратися у своїх почуттях до Тоні та зрозуміти, чи це дійсно кохання, чи просто захоплення.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

"Коли між нами виник роман, довелося перевіряти себе, воювати, намагатися зрозуміти, чи справді це любов, чи просто захоплення. Щоб розібратися, потрібен був майже рік", - розповідав Мірзоян в інтерв'ю глянцю "Теленеделя".

Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Коли артист остаточно зрозумів, що кохає Тоню, то пішов від першої дружини.

"Це була навіть не розмова, а просто констатація факту. Говорити на цю тему було дуже тяжко, тому я просто виклав усе, як є, і пішов...", - говорив Мірзоян в інтерв'ю "Відпочинь!".

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Після розриву з першою дружиною артист почав будувати стосунки з Тонею. Сама ж Матвієнко розуміє, що саме через неї Мірзоян пішов від першої дружини.

"Я відверто сказала всьому світу, що я покохала чоловіка, який був у стосунках. Чому мені за це має бути соромно? Я образила людину. Я це все розумію. Вона на мене ображена", - говорила артистка в інтерв'ю "Слава+".

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Народження спільної доньки Ніни та одразу дві весільні церемонії

Стосунки пари від 2013 року почали стрімко розвиватися. Вже 15 січня 2016 року закохані стали батьками. У них народилася спільна донька, яку вони назвали Ніною.

Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян та їхня донька / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

А от стосунки Мірзоян та Матвієнко узаконили лише 15 червня 2017 року. Пара відгуляла весілля в одному з ресторанів на березі Дніпра. Тоня одягнула пишну весільну сукню, а Арсен – стриманий чорний костюм. На весілля закоханих прийшли лише найближчі друзі, усього було присутньо близько 60 гостей. До речі, весільну церемонію вів співак Олег Винник.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: ТСН.ua

До речі, вже 2018 року закохані зіграли повторну весільну церемонію, щоправда, цього разу у Таїланді. Парочка обмінялася обітницями на морському узбережжі острова Ко Чанг, а також насолодилася там медовим місяцем.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Які зараз стосунки між Тонею Матвієнко та Арсеном Мірзояном

Нині артисти живуть у щасливому шлюбі та виховують дітей – спільну доньку Ніну, а також від дітей попередніх стосунків. До речі, Матвієнко чудово ладнає з синами Мірзояна від ексдружини. Тим часом музикант знайшов спільну мову з донькою Тоні – Уляною.

Арсен Мірзоян з дружиною, донькою та сином / Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Під час повномасштабної війни у стосунках пари були криза. Однак вони змогли з нею впоратися та живуть у щасливу шлюбі. До речі, вже у червні цього року парочка святкуватиме восьму річницю шлюбу.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото: facebook.com/a.matviyenko

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