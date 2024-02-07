Історія кохання Юрія Горбунова і Каті Осадчої: як пару звела робота і яким було їхнє таємне весілля

Українська ведуча Катерина Осадча та шоумен Юрій Горбунов же сім років живуть у щасливому шлюбі, а стосунки їхні почалися ще раніше.

Подружжя ретельно тримає в таємниці подробиці їхнього особистого життя та неохоче про нього розповідає. Щоправда, час від часу закохані можуть поділитися секретами їхнього шлюбу.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, як починалися стосунки Катерини Осадчої та Юрія Горбунова, яким було їхнє таємне весілля та народження спільних синів.

Як Катерина Осадча та Юрій Горбунов познайомилися та як почалися їхні стосунки

Пара познайомилася на початку 2005 року на концерті італійського співака Лучано Паваротті. Вони перетиналися разом на різних світських заходах та працювали на одному телеканалі.

Юрій Горунов та Катя Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Доля звела Осадчу та Горбунова разом на зніманнях проєкту "Голос.Діти", де вони були ведучими. Вони чимало спілкувалися разом, ходили на спільні вечері, шоумен після вечірніх знімань підвозив колегу додому. Врешті, ведучі зрозуміли, що між ними не лише приятельські та робочі стосунки, але й романтичні.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Все почалося з того, що я підвозив Катю, тому що закінчувалися знімання "Голосу.Діти". Підвозив Катю додому і от так от зайшов на чайок", - розповідав Горбунов в ефірі "Сніданку з 1+1" про початок стосунків з Осадчою.

Ведуча ж ділилася, що першим у коханні зізнався шоумен, але саме вона стала ініціаторкою їхніх стосунків.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

"Першим у коханні зізнався Юра, а ініціаторкою стосунків була я", - пригадувала ведуча.

Щоправда, пара приховувала їхній роман. Зокрема, вони не збиралися публічно розголошувати подробиці їхнього особистого життя.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Таємна весільна церемонія

Пара ретельно приховувала стосунки, а підтвердила їх лише після весілля та народження першого спільного сина. Закохані офіційно стали чоловіком та дружиною 3 лютого 2017 року.

Щоправда, Катерина Осадча та Юрій Горбунов не влаштовували гучного свята, а віддали перевагу весільній вечірці. До речі, організацією святкування займалися друзі пари, адже хотіли зробити їм сюрприз.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Вони нам сюрпризом підготували на весілля. Ми приїхали до РАЦСу на своїй машині і запросили найближчих друзів. Наші куми пригнали радянську "Чайку" з лялькою на капоті, в яку посадили нас і відвезли на святкування", - ділився ведучий в інтерв'ю Viva!

До речі, раніше Горбунов розповідав, що вони з дружиною ще мріють відсвяткувати гучне весілля. Річ у тім, що тоді Катерина була на останньому місяці вагітності та от-от мала народити. Тож, закохані мріяли влаштувати ще одну весільну вечірку, аби й Катерина Осадча змогла відсвяткувати на повну.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото: instagram.com/kosadcha

"Наша мама була такою великою! Вона весь час сиділа, а всі навколо неї танцювали. Тепер Катя мріє про таке весілля, де зможе відірватися на повну. Її ідеальне весілля зі мною ще попереду", – ділився раніше Горбунов.

Народження спільних дітей

Перша спільна дитина подружжя народилася через два тижні після їхнього весілля. 18 лютого 2017 року в одному з київських пологових будинків на світ з'явився син Осадчої та Горбунова. Зіркова пара назвала хлопчика Іваном.

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхній син Іван / Фото: instagram.com/kosadcha

Вже навесні 2021 року стало відомо, що Катерина Осадча знову при надії. Вже 19 серпня ведуча в одному з пологових будинків Києва народила сина. Подружжя назвало хлопчика Данилом.

Юрій Горбунов, Катерина Осадча та їхні сини / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Катерина Осадча та Юрій Горбунов зараз

Нині ведуча та шоумен перебувають у щасливому шлюбі та нещодавно вітали одне одного з сьомою річницею. Пара проживає разом у заміському будинку, що розташований під Києвом, та виховує 6-річного Івана, якому незабаром виповниться вже сім років, та 2-річного Данила.

Юрій Горунов, Катя Осадча та їхні сини / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

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