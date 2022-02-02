Італійська зірка 80-х Орнелла Муті хоче стати громадянкою Росії і пояснила чому

Артистка вже збирає необхідні документи.
Знаменита італійська акторка Орнелла Муті висловила бажання стати громадянкою Росії.
Про свій намір артистка заявила в інтерв'ю ТАСС. За словами Муті, російську культуру вона вважає частиною власної – бабуся і дідусь знаменитості по лінії матері були родом з Санкт-Петербурга:
"Мені було б приємно отримати громадянство, бо це частина моєї культури, пов'язаної з мамою. Вона померла цього року, і це стало б подарунком для неї", - пояснила Орнелла.
Акторка вже почала збирати необхідні документи і взялася за вивчення російської мови:
"Потроху я вивчила кирилицю і щось розумію, але граматика у вас складна, і потім, коли вчиш кирилицю, все одно плутаєш літери. Мені потрібна практика, добре б поїхати на декілька місяців до Росії", - сказала Муті.
Вона також пожалілася на "італійську бюрократію", через яку сповільнюється процес збору необхідних документів.
Зірка зізналася у любові до Росії і сказала, що взаємність від росіян "сповнює її радістю":
"Я люблю Росію і обожнюю російський народ, і росіяни мені відповідають взаємністю, я відчуваю їхнє кохання. Це мені дає море емоцій і наповнює радістю, бо для будь-якого актора нагорода – любов публіки", - заявила Муті.
Зазначимо, що бажання осісти в Росії Орнелла Муті висловила ще 2016 року. Тоді вона знялася у кліпі російського артиста Олександра Ревви, який розповів, що Муті є є резидентом Російської Федерації і готує необхідні документи для отримання громадянства. Того ж року у ЗМІ з'явилася інформація, що акторка переїхала до Москви. Причиною нібито стало кохання артистки, слідом за яким вона й вирушила. Подейкували, що Муті навіть придбала квартиру в російській столиці.
Зазначимо, що багато хто пам'ятає Орнеллу Муті за грою у стрічках "Приборкання норовливого" та "Шалено закоханий", де артистка зіграла з Адріано Челентано.
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