Італійська зірка 80-х Орнелла Муті хоче стати громадянкою Росії і пояснила чому

Артистка вже збирає необхідні документи.

Знаменита італійська акторка Орнелла Муті висловила бажання стати громадянкою Росії.

Про свій намір артистка заявила в інтерв'ю ТАСС. За словами Муті, російську культуру вона вважає частиною власної – бабуся і дідусь знаменитості по лінії матері були родом з Санкт-Петербурга:

"Мені було б приємно отримати громадянство, бо це частина моєї культури, пов'язаної з мамою. Вона померла цього року, і це стало б подарунком для неї", - пояснила Орнелла.

орнелла Муті / Getty Images

Акторка вже почала збирати необхідні документи і взялася за вивчення російської мови:

"Потроху я вивчила кирилицю і щось розумію, але граматика у вас складна, і потім, коли вчиш кирилицю, все одно плутаєш літери. Мені потрібна практика, добре б поїхати на декілька місяців до Росії", - сказала Муті.

Вона також пожалілася на "італійську бюрократію", через яку сповільнюється процес збору необхідних документів.

Зірка зізналася у любові до Росії і сказала, що взаємність від росіян "сповнює її радістю":

"Я люблю Росію і обожнюю російський народ, і росіяни мені відповідають взаємністю, я відчуваю їхнє кохання. Це мені дає море емоцій і наповнює радістю, бо для будь-якого актора нагорода – любов публіки", - заявила Муті.

Орнелла Муті та її коханий Фабріс Керерве,який має бізнес у РФ / Getty Images

Зазначимо, що бажання осісти в Росії Орнелла Муті висловила ще 2016 року. Тоді вона знялася у кліпі російського артиста Олександра Ревви, який розповів, що Муті є є резидентом Російської Федерації і готує необхідні документи для отримання громадянства. Того ж року у ЗМІ з'явилася інформація, що акторка переїхала до Москви. Причиною нібито стало кохання артистки, слідом за яким вона й вирушила. Подейкували, що Муті навіть придбала квартиру в російській столиці.

Зазначимо, що багато хто пам'ятає Орнеллу Муті за грою у стрічках "Приборкання норовливого" та "Шалено закоханий", де артистка зіграла з Адріано Челентано.

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