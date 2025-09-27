ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
304
Час на прочитання
1 хв

Юлія Думанська втретє стала мамою й вперше показала новонародженого синочка

Артистка продемонструвала осінню прогулянку разом з чоловіком та малюком.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Юлія Думанська з Григорієм Козловським

Юлія Думанська з Григорієм Козловським / © instagram.com/julia_dumanska

Українська співачка Юлія Думанська народила третю дитину й показалася з немовлям на спільній прогулянці.

Виконавиця поділилася зворушливими кадрами у своєму Instagram. В сториз видно, як її чоловік, львівський бізнесмен і депутат Григорій Козловський, прогулюється з дитячим візочком подвір’ям.

Сториз Юлії Думанської / © instagram.com/julia_dumanska

Сториз Юлії Думанської / © instagram.com/julia_dumanska

Ще під час вагітності Юлія розповідала, що чекає на хлопчика. Тепер подружжя офіційно підтвердило цю новину. Пресслужба футбольного клубу "Рух", засновником якого є чоловік співачки, привітала молоду маму та оголосила ім’я малюка — хлопчика назвали Тадей. Як виявилося, дитина з’явилася на світ ще 25 серпня.

Разом із Григорієм вони також виховують доньку Діану, яка народилася у червні 2018 року. Також у подружжя є син Ярема, який з’явився на світ у травні 2020-го.

Нагадаємо, нещодавно дружина Дмитра Монатіка поділилася зворушливими кадрами, на яких їхній 9-місячний син робить перші кроки. Також вона показала, як підросли старші діти під час родинної прогулянки на виставці у столиці.

Дата публікації
Кількість переглядів
304
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie