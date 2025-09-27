Юлія Думанська втретє стала мамою й вперше показала новонародженого синочка

Юлія Думанська з Григорієм Козловським / © instagram.com/julia_dumanska

Українська співачка Юлія Думанська народила третю дитину й показалася з немовлям на спільній прогулянці.

Виконавиця поділилася зворушливими кадрами у своєму Instagram. В сториз видно, як її чоловік, львівський бізнесмен і депутат Григорій Козловський, прогулюється з дитячим візочком подвір’ям.

Сториз Юлії Думанської / © instagram.com/julia_dumanska

Ще під час вагітності Юлія розповідала, що чекає на хлопчика. Тепер подружжя офіційно підтвердило цю новину. Пресслужба футбольного клубу "Рух", засновником якого є чоловік співачки, привітала молоду маму та оголосила ім’я малюка — хлопчика назвали Тадей. Як виявилося, дитина з’явилася на світ ще 25 серпня.

Разом із Григорієм вони також виховують доньку Діану, яка народилася у червні 2018 року. Також у подружжя є син Ярема, який з’явився на світ у травні 2020-го.

