Юлія Думанська висміяла юзерку, яка залицялася до її чоловіка-бізнесмена, та розкрила їхнє листування

Юлія Думанська з чоловіком Григорієм Козловським / © instagram.com/julia_dumanska

Українська співачка Юлія Думанська оприлюднила в Instagram скриншоти листування, яке неабияк розсмішило Мережу.

До її чоловіка, підприємця та депутата Григорія Козловського, почала залицятися психологиня. Жінка без жодних вагань написала Григорію в приватних повідомленнях, запросивши його на каву та зізнавшись, що "думки про нього не покидають".

"Добрий вечір. Вибачте мою зухвалість, але ви дуже харизматичний чоловік. Я б хотіла сходити з вами на каву. Думки про вас мене не покидають. Не можу ніяк відмовитися від цього бажання", — написала жінка Григорію.

Сториз Юлії Думанської / © скриншот

За словами Юлії, від початку їхніх стосунків із Козловським подружжя має повний доступ до соцмереж одне одного, тож приховати щось неможливо. Артистка зізналася, що іноді вони разом сміються з подібних "пропозицій", але після народження третьої дитини таких випадків побільшало.

Сториз Юлії Думанської / © скриншот

Думанська з іронією зауважила, можливо, "вона просто має поганий вигляд після пологів", тому дехто вирішив, що можна спробувати щастя з її чоловіком. Однак найбільше користувачів розвеселив той факт, що на своїй сторінці залицяльниця опублікувала допис про те, чому не варто мати стосунки з одруженими чоловіками. Там психологиня писала, що такі жінки "не мають опору на себе". Юлія ж не втрималася від жарту й відреагувала.

"Видно, що в дівчини немає опору на себе. То зіпріться на стіну", — жартівливо написала артистка.

Сториз Юлії Думанської / © скриншот

Сама ж психологиня вирішила не мовчати й у своїх сториз відповіла Думанській: "Вибачте, але якщо я хочу познайомитися з чоловіком, то мене абсолютно не бентежить те, що він одружений. Вибір завжди за ним".

Сториз псхологині, яка залицялася до Григорія Козловського / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно Юлія Думанська поділилася радісною новиною — артистка втретє стала мамою. Зірка вже вийшла на прогулянку з новонародженим сином і чоловіком, показавши ніжні кадри з осіннього сімейного дня.