Юлія Думанська висміяла юзерку, яка залицялася до її чоловіка-бізнесмена, та розкрила їхнє листування
Співачка показала особисті повідомлення, які "психолог із Тернополя" надсилала її чоловікові.
Українська співачка Юлія Думанська оприлюднила в Instagram скриншоти листування, яке неабияк розсмішило Мережу.
До її чоловіка, підприємця та депутата Григорія Козловського, почала залицятися психологиня. Жінка без жодних вагань написала Григорію в приватних повідомленнях, запросивши його на каву та зізнавшись, що "думки про нього не покидають".
"Добрий вечір. Вибачте мою зухвалість, але ви дуже харизматичний чоловік. Я б хотіла сходити з вами на каву. Думки про вас мене не покидають. Не можу ніяк відмовитися від цього бажання", — написала жінка Григорію.
За словами Юлії, від початку їхніх стосунків із Козловським подружжя має повний доступ до соцмереж одне одного, тож приховати щось неможливо. Артистка зізналася, що іноді вони разом сміються з подібних "пропозицій", але після народження третьої дитини таких випадків побільшало.
Думанська з іронією зауважила, можливо, "вона просто має поганий вигляд після пологів", тому дехто вирішив, що можна спробувати щастя з її чоловіком. Однак найбільше користувачів розвеселив той факт, що на своїй сторінці залицяльниця опублікувала допис про те, чому не варто мати стосунки з одруженими чоловіками. Там психологиня писала, що такі жінки "не мають опору на себе". Юлія ж не втрималася від жарту й відреагувала.
"Видно, що в дівчини немає опору на себе. То зіпріться на стіну", — жартівливо написала артистка.
Сама ж психологиня вирішила не мовчати й у своїх сториз відповіла Думанській: "Вибачте, але якщо я хочу познайомитися з чоловіком, то мене абсолютно не бентежить те, що він одружений. Вибір завжди за ним".
Нагадаємо, нещодавно Юлія Думанська поділилася радісною новиною — артистка втретє стала мамою. Зірка вже вийшла на прогулянку з новонародженим сином і чоловіком, показавши ніжні кадри з осіннього сімейного дня.