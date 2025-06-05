Юлія Саніна відповіла, як її чоловік виїхав за кордон і чому під час війни не повертається

Юлія Саніна з чоловіком / © instagram.com/the_hardkiss

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Лідерка гурту The Hardkiss, співачка Юлія Саніна відповіла на хейт, що під час повномасштабної війни разом із чоловіком живе за кордоном.

Так, родина артистки не перебуває в Україні. Час від часу повертається лише сама виконавиця. Артистка на проєкті "20:23" запевняє, що вони виїхали за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Після подій 24 лютого 2022 року родина Саніної вирішила залишитися. Співачка не розуміє критики в її бік, адже, мовляв, займається благодійністю та збирає кошти на допомогу військовим.

"Ми виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення, наша сім'я вирішила залишитися за кордоном. Ми мали таку можливість. Я щодня дякую Богові, що ані я, ані моя дитина, ані моя сім'я – ми не бачили того всього жаху початку повномасштабного вторгнення і не бачимо його досі. Ми дійсно живемо за кордоном, ми продовжуємо робити музику, виступати, збирати гроші і переказувати їх до України на підрозділи, якими ми опікуємося. Таке враження, що маємо за щось виправдовуватися, а, на мій погляд, немає за що", - прокоментувала співачка.

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Юлія Саніна з чоловіком / © instagram.com/the_hardkiss

До слова, чоловік Юлія Саніної – Вал Бебко – від початку повномасштабної війни жодного разу не був в Україні. З-за кордону поверталася лише співачка, яка відіграла сольний тур. Виконавиці прилітало, що, мовляв, "заробила кошти та вивезла їх за кордон". Сама ж Юлія Саніна говорить, що це не так. За її словами, вона організувала тур, адже хотіла побачитися з глядачами. Окрім того, артистка запевняє, що привозить до України кошти, а не навпаки.

"Це була коротка історія. Ми поїхали в тур містами України і на цьому завершили цю програму. Не можна зараз вивезти так просто кошти за кордон з України. Ми, зазвичай, в Україну вкладаємося: закуповуємо зброю, допомагаємо, платимо податки. Я за цей концерт оплатила роботу багатьом людям. Мені важливо було приїхати та побачитися зі своїм глядачем, тому я зробила цей тур. Була закуплена з цього туру зброя", - додала співачка.

Юлія Саніна / © Instagram Юлії Саніної

Зазначимо, Юлію Саніну під час війни критикують через те, що її чоловік перебуває за кордоном, а не в Україні. До речі, з країни також виїхав весь чоловічий склад гурту The Hardkiss. Колектив за кордоном дає концерти, а от в Україні – ні. Здебільшого співачка на критику не реагує, а часом навіть видаляє обурливі коментарі на її адресу.

До речі, також ходять чутки про розпад гурту The Hardkiss. Нещодавно Юлія Саніна зізналась, чи дійсно планує вирушати в сольне плавання.

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