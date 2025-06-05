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Юлія Саніна відповіла, як її чоловік виїхав за кордон і чому під час війни не повертається
Також артистка прокоментувала закиди, що приїздить до України заради заробітку.
Лідерка гурту The Hardkiss, співачка Юлія Саніна відповіла на хейт, що під час повномасштабної війни разом із чоловіком живе за кордоном.
Так, родина артистки не перебуває в Україні. Час від часу повертається лише сама виконавиця. Артистка на проєкті "20:23" запевняє, що вони виїхали за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Після подій 24 лютого 2022 року родина Саніної вирішила залишитися. Співачка не розуміє критики в її бік, адже, мовляв, займається благодійністю та збирає кошти на допомогу військовим.
"Ми виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення, наша сім'я вирішила залишитися за кордоном. Ми мали таку можливість. Я щодня дякую Богові, що ані я, ані моя дитина, ані моя сім'я – ми не бачили того всього жаху початку повномасштабного вторгнення і не бачимо його досі. Ми дійсно живемо за кордоном, ми продовжуємо робити музику, виступати, збирати гроші і переказувати їх до України на підрозділи, якими ми опікуємося. Таке враження, що маємо за щось виправдовуватися, а, на мій погляд, немає за що", - прокоментувала співачка.
До слова, чоловік Юлія Саніної – Вал Бебко – від початку повномасштабної війни жодного разу не був в Україні. З-за кордону поверталася лише співачка, яка відіграла сольний тур. Виконавиці прилітало, що, мовляв, "заробила кошти та вивезла їх за кордон". Сама ж Юлія Саніна говорить, що це не так. За її словами, вона організувала тур, адже хотіла побачитися з глядачами. Окрім того, артистка запевняє, що привозить до України кошти, а не навпаки.
"Це була коротка історія. Ми поїхали в тур містами України і на цьому завершили цю програму. Не можна зараз вивезти так просто кошти за кордон з України. Ми, зазвичай, в Україну вкладаємося: закуповуємо зброю, допомагаємо, платимо податки. Я за цей концерт оплатила роботу багатьом людям. Мені важливо було приїхати та побачитися зі своїм глядачем, тому я зробила цей тур. Була закуплена з цього туру зброя", - додала співачка.
Зазначимо, Юлію Саніну під час війни критикують через те, що її чоловік перебуває за кордоном, а не в Україні. До речі, з країни також виїхав весь чоловічий склад гурту The Hardkiss. Колектив за кордоном дає концерти, а от в Україні – ні. Здебільшого співачка на критику не реагує, а часом навіть видаляє обурливі коментарі на її адресу.
До речі, також ходять чутки про розпад гурту The Hardkiss. Нещодавно Юлія Саніна зізналась, чи дійсно планує вирушати в сольне плавання.