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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
895
Час на прочитання
2 хв

Юлія Саніна на тлі чуток про розпад The Hardkiss зізналася, чи дійсно вирушить у сольне плавання

Артистка зізналася, над чим працює в річній творчій паузі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Юлія Саніна

Юлія Саніна / © instagram.com/the_hardkiss

Лідерка гурту The Hardkiss, співачка Юлія Саніна прокоментувала припущення фанів про розпад музичного колективу.

Такі чутки ширяться ще від минулого року. Тоді артистка гастролювала Україною з власним туром та окремим репертуаром. Ще більше оливи до вогню підлило скасування концерту The Hardkiss в НСК “Олімпійський”, який мав відбутися цього року. Згодом музиканти і взагалі заявили про творчу паузу тривалістю в один рік.

Та цього разу Юлія розставила всі крапки над “і”. В інтерв'ю ”ТиКиїв” вона запевнила, що зараз ретельно працює над музичними новинками для поціновувачів творчості The Hardkiss. Таким чином, чутки про розпад гурту залишаються лише чутками. Проте ідею про сольний проєкт виконавиця все ж не відкидає та замислюється мати декілька проєктів паралельно.

The Hardkiss / © instagram.com/the_hardkiss

The Hardkiss / © instagram.com/the_hardkiss

“Дуже люблю чутки й іноді навмисно їх не спростовую і не підтверджую. Щодо сольного проєкту, то від Special Kiss я отримала таке задоволення, що навіть закрадалися думки про щось більше. Але зараз усі сили й натхнення йдуть на написання нового альбому The Hardkiss. І я розумію, що присвятити час сольному проєкту означає втратити час, який можна присвятити The Hardkiss. Я не відмовляюся від цієї ідеї: можливо, колись у майбутньому це і станеться — ніколи не кажи ніколи. Мені дуже подобається практика закордонних рок-артистів, які мають по 5–6 проєктів, і один не суперечить іншому”, — поділилася зірка.

Співачка пояснила, що торік її дуже виснажив музичний тур, тому зараз гурт узяв паузу. Як результат, крім пошуку натхнення для нових треків, Юлія також присвячує себе родині, з якою під час повномасштабного вторгнення проживає за кордоном.

“Я порахувала, що за минулий рік була в дорозі, гастролювала десь 200 днів. Тому ми з Валом вирішили, що цей рік присвячуємо нашій родині, нашому сину, плюс пишемо новий альбом”, — пояснила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна показала свого сина та розсекретила, яку настанову в музиці він їй дав.

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