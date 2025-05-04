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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
1 хв

Юлія Саніна показала рідкісне фото з мамою та де вони розважаються: "Моторошне місце"

Артистка втілила давню мрію.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Юлія Саніна

Юлія Саніна / © instagram.com/the_hardkiss

Лідерка гурту The Hardkiss, співачка Юлія Саніна вирушила на відпочинок з мамою.

У фотоблогу артистка поділилася з прихильниками чуттєвою історією. За словами виконавиці, вона з рідною людиною вже давно мріяла побути вдвох у ролі туристок в Італії. Тож вони запланували поїздку у саме серце країни – Рим. На згадку про втілену мрію родина зробила селфі на тлі панорами міста.

"Ми обидві давно мріяли про римські канікули. Вирішили не відкладати мрії", — написала Саніна.

Юлія Саніна з мамою / © instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна з мамою / © instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна / © instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна / © instagram.com/the_hardkiss

Гуляючи столицею, Саніна наробила мальовничих фото природи та архітектури. Зокрема, співачка похизувалася видом на славнозвісний Колізей. До того ж артистка була вражена історією споруди, яка спочатку була побудована для жорстоких видовищ.

"Моторошне місце. Зранку тут відбувалися "вистави", де вбивали тварин, в обід – публічні страти, ввечері – гладіаторські бої", — поділилася виконавиця.

Колізей / © instagram.com/the_hardkiss

Колізей / © instagram.com/the_hardkiss

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Дата публікації
Кількість переглядів
258
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