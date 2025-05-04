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Юлія Саніна показала рідкісне фото з мамою та де вони розважаються: "Моторошне місце"
Артистка втілила давню мрію.
Лідерка гурту The Hardkiss, співачка Юлія Саніна вирушила на відпочинок з мамою.
У фотоблогу артистка поділилася з прихильниками чуттєвою історією. За словами виконавиці, вона з рідною людиною вже давно мріяла побути вдвох у ролі туристок в Італії. Тож вони запланували поїздку у саме серце країни – Рим. На згадку про втілену мрію родина зробила селфі на тлі панорами міста.
"Ми обидві давно мріяли про римські канікули. Вирішили не відкладати мрії", — написала Саніна.
Гуляючи столицею, Саніна наробила мальовничих фото природи та архітектури. Зокрема, співачка похизувалася видом на славнозвісний Колізей. До того ж артистка була вражена історією споруди, яка спочатку була побудована для жорстоких видовищ.
"Моторошне місце. Зранку тут відбувалися "вистави", де вбивали тварин, в обід – публічні страти, ввечері – гладіаторські бої", — поділилася виконавиця.
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