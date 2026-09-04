Юлія Саніна показала свого чоловіка, який виїхав з України, і публічно йому освідчилася

Юлія Саніна та Валерій Бебко / © instagram.com/the_hardkiss

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Українська співачка Юлія Саніна публічно звернулася до чоловіка Валерія Бебка та показала їхні рідкісні спільні фото з особистого архіву.

Фронтвумен гурту The Hardkiss вийшла на зв’язок з особливої нагоди. Вона поділилася кадрами, які раніше майже не з’являлися у її соцмережах. На знімках Саніна й Бебко постають у різні періоди свого життя. Так співачка вирішила відсвяткувати важливу дату їхньої родини. Виявилося, саме цього дня подружжя святкує 15-ту річницю шлюбу. Виконавиця не приховувала теплих почуттів до коханого.

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«15 років тому ми офіційно стали сім’єю. Кохаю тебе, мій Валерій Бебко. Дякую за нашу сім’ю, сина, музику, пригоди, випробування… за життя, про яке я мріяла», — написала вона.

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Юлія Саніна та Валерій Бебко / © instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна та Валерій Бебко / © instagram.com/the_hardkiss

Зірка подякувала чоловікові не лише за роки разом, а й за все, що вони пережили як родина та творчий тандем. Зокрема, вона згадала про їхнього сина, спільну музику, пригоди та випробування, які випали на їхню долю.

Юлія Саніна та Валерій Бебко / © instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна та Валерій Бебко / © instagram.com/the_hardkiss

Валерій Бебко вже тривалий час не з’являється в Україні. Після початку повномасштабної війни за кордон, за повідомленнями медіа, виїхав увесь чоловічий склад The Hardkiss, серед яких був і чоловік Юлії Саніної. Музиканти тривалий час не коментували своє перебування за межами країни, однак згодом Саніна, говорячи про майбутнє гурту, фактично підтвердила, що учасники перебувають за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна замилувала сімейними кадрами з чоловіком і підрослим 10-річним сином в Ісландії.

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