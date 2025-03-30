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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
1 хв

Юлія Саніна показалася з сином за кордоном і розкрила, яку пораду в музиці він їй дав

Зірка насолоджується часом з найріднішими.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Юлія Саніна з сином

Юлія Саніна з сином / © instagram.com/the_hardkiss

Лідерка гурту The Hardkiss, співачка Юлія Саніна вперше за тривалий час показала свого сина Даню.

У своєму фотоблогу зірка поділилася світлиною, на якій постає з дев’ятирічним сином в обіймах і поділилася роздумами про стан справ. Зокрема, підкреслила, що зараз насолоджується сімейним затишком і не будує грандіозних планів на майбутнє.

"Я знаходжу спокій в обіймах своєї сім'ї. Не будую далеких планів, намагаюся не "виглядати", а бути. Робити те, що приносить радість – без компромісів. Світ загалом збожеволів, і кожен із нас тепер божевільний по-своєму", – наголосила Саніна.

Юлія Саніна з сином / © instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна з сином / © instagram.com/the_hardkiss

Проте під час такої паузи від концертів і турів, співачка продовжує працювати над новими піснями. І поки що першим слухачем був Даня. За словами зіркової мами, її син полюбляє творчість рок-гуртів, тому дає їй рекомендації, якою він бачить її нову музику у майбутньому:

"Дані вже дев’ять років. Так, він досі полюбляє рок-музику. Зараз у нього період гурту Queen. Що ж до нашого нового матеріалу, то він його вже частково чув. Йому подобається. Він хоче, щоб я співала більш альтернативно й потужніше. Тому, сину, я стараюся", – зазначила артистка.

Юлія Саніна / © instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна / © instagram.com/the_hardkiss

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала показала своїх трьох дітей і постала в обіймах у чоловіка.

Дата публікації
Кількість переглядів
472
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