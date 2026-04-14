Юлія Саніна поскандалила з відомим ведучим і звинуватила його у "хайпі": Дьомін уїдливо відповів

Юлія Саніна, Слава Дьомін

Український ведучий Слава Дьомін різко відреагував на критику з боку фронтвумен гурту The Hardkiss Юлії Саніної, яка звинуватила його у спробах «хайпувати» на її імені.

Скандал розгорівся після інтерв’ю Дьоміна з режисеркою Катериною Царик. У розмові вона згадала, що не підтримує спілкування зі своїми кумами — Саніною та її чоловіком Валерієм Бебком. Власне, саме цю тему інтерв’юер виніс у назву до відео, що стало причиною гучних заголовків, які не сподобалися співачці.

Після інциденту Юлія Саніна у Threads емоційно відреагувала, наголосивши, що жодного конфлікту з Царик насправді не було й вона цю тему тему лишає для них обох. І до того ж артистка наголосила, що акцент на цьому їй видався «хайпом» з боку самого Дьоміна.

Слава Дьомін про Юлію Саніну

«Рівень журналістики сьогодні: запросити гостю на інтерв’ю, в якому вона цікаво розказує про свій шлях, творчість, фільми. А в анонс і заголовок узяти „конфлікт з Юлією Саніною“, якого по суті не було. У мене не було конфлікту з Катериною і ми обов’язково поговоримо про це найближчим часом з нею. Слава Дьомін, навіщо цей хайп на моєму імені?», — написала тоді Юлія Саніна.

Своєю чергою, Слава Дьомін не залишив таке обвинувачення без відповіді та прокоментував ситуацію. У коментарі проєкту «Топові зірки» він зазначив, що кожен має право на власне бачення, але водночас доволі різко згадав про те, що співачка нині перебуває за межами України під час війни.

«Юлія Саніна може вважати все, що захоче, це її право. І її бачення. Кожен бачить, що хоче, сидячи за кордоном. Це її справа. У мене неприємних осадів немає. Я 20 років у шоубізнесі. Ми не спілкувалися з Юлею, я до неї з повагою ставлюся, як і до всіх інших. Якщо побачимося, то поговоримо, і поясню Юлії, як робляться заголовки до відео», — різко відповів ведучий.

Нагадаємо, нещодавно спалахнув серйозний скандал довкола співачки Кетті Перрі. Ведуча Рубі Роуз несподівано звинуватила американську співачку в сексуальних домаганнях.