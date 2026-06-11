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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
2 хв

Юлія Саніна прокоментувала чутки про розлучення та кризу в 14-річному шлюбі з Валерієм Бебко

Артистка розповіла, що відбувається насправді.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Юлія Саніна та Валерій Бебко

Юлія Саніна та Валерій Бебко / © instagram.com/val_hardkiss

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна та її чоловік Валерій Бебко опинилися в центрі уваги після обговорень у Мережі про можливе розлучення та кризу в сім’ї.

Після початку повномасштабної війни разом із чоловіком виїхала за кордон і змінила звичний ритм життя. Пара рідко з’являється разом на публіці. Вони майже не коментують особисте. Саме ця закритість і стала ґрунтом для чуток у медіа. У Мережі навіть припускали, що у стосунках подружжя є серйозні проблеми. Артистка вирішила прояснити ситуацію.

«Нам було достатньо весело спостерігати, як жовта преса спочатку сама придумала нам кризу, потім сама ж її спростувала, а потім оголосила, що я вагітна, а потім, що лише планую другу дитину. Ми з Валом намагаємося ставитися до цього спокійно і просимо батьків не читати це, бо вони найбільше засмучуються, ” — сказала вона розмові з «24 Каналом».

Юлія Саніна та Валерій Бебко / © instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна та Валерій Бебко / © instagram.com/the_hardkiss

Після цієї заяви стало зрозуміло, що пара не реагує на інформаційні хвилі довкола свого імені, а намагається тримати фокус на роботі та родині. Попри публічність проєкту The Hardkiss, подружжя свідомо залишає особисте поза кадром і не підживлює чутки новими коментарями.

Юлія Саніна та Валерій Бебко познайомилися під час роботи на «MTV Україна». Згодом почали співпрацювати, створили спільний проєкт «Val & Sanina» і дійшли до заснування The Hardkiss. У 2011 році пара одружилася, а у 2015 році в них народився син Данило.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна поскандалила з відомим ведучим і звинуватила його у «хайпі». Дьомін уїдливо відповів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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