ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
209
Час на прочитання
1 хв

Юлія Саніна відповіла на закиди про кризу в шлюбі та поділилася "творчими" сварками з чоловіком

Артистка відповіла на чутки про негаразди в шлюбі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Юлія Саніна

Юлія Саніна / © instagram.com/the_hardkiss

Лідерка гурту The Hardkiss, співачка Юлія Саніна, розвіяла чутки про проблеми в особистому житті та прокоментувала розмови про нібито кризу у шлюбі з Валерієм Бебком.

Попри те, що музикант останнім часом живе за кордоном, співачка запевнила, що їхні стосунки залишаються міцними, а всі "бурі" відбуваються виключно у творчості. В інтерв’ю М1 music артистка розповіла, що за 14 років спільного життя вони з чоловіком навчились знаходити компроміси, але під час роботи над новими піснями й кліпами інколи виникають гарячі суперечки.

"Ми сваримося лише через творчість", — зауважила співачка.

Юлія Саніна з чоловіком / © instagram.com/the_hardkiss

Юлія Саніна з чоловіком / © instagram.com/the_hardkiss

Зірка поділилася, що наразі гурт працює над новими композиціями, які поєднують потужне рок-звучання з ліричними сенсами. За словами Саніної, над графікою відеоробіт команда працює вручну, без використання штучного інтелекту, аби передати живі емоції та особливу атмосферу майбутнього релізу.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна пояснила виїзд чоловіка за кордон і його відсутність в Україні. Співачка розповіла, як саме її чоловікові вдалося залишити країну під час війни та відреагувала на звинувачення, що сама приїздить до України лише заради заробітку.

Дата публікації
Кількість переглядів
209
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie