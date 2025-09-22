Юлія Саніна відповіла на закиди про кризу в шлюбі та поділилася "творчими" сварками з чоловіком

Юлія Саніна / © instagram.com/the_hardkiss

Реклама

Лідерка гурту The Hardkiss, співачка Юлія Саніна, розвіяла чутки про проблеми в особистому житті та прокоментувала розмови про нібито кризу у шлюбі з Валерієм Бебком.

Попри те, що музикант останнім часом живе за кордоном, співачка запевнила, що їхні стосунки залишаються міцними, а всі "бурі" відбуваються виключно у творчості. В інтерв’ю М1 music артистка розповіла, що за 14 років спільного життя вони з чоловіком навчились знаходити компроміси, але під час роботи над новими піснями й кліпами інколи виникають гарячі суперечки.

"Ми сваримося лише через творчість", — зауважила співачка.

Реклама

Юлія Саніна з чоловіком / © instagram.com/the_hardkiss

Зірка поділилася, що наразі гурт працює над новими композиціями, які поєднують потужне рок-звучання з ліричними сенсами. За словами Саніної, над графікою відеоробіт команда працює вручну, без використання штучного інтелекту, аби передати живі емоції та особливу атмосферу майбутнього релізу.

Нагадаємо, нещодавно Юлія Саніна пояснила виїзд чоловіка за кордон і його відсутність в Україні. Співачка розповіла, як саме її чоловікові вдалося залишити країну під час війни та відреагувала на звинувачення, що сама приїздить до України лише заради заробітку.