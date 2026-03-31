Юлік після розриву співпраці з Дзідзьо зізнався, чи спілкуються вони зараз: "Він змінився"

Після новин про повернення легендарного образу DZIDZIO увага прикута не лише до самого шоу, а й до стосунків між ексучасником гурту Julik — Назарієм Гуком — і Михайлом Хомою.

Свого часу Назарій Гук і Михайло Хома працювали разом і стояли біля витоків гурту DZIDZIO, формуючи його впізнаваний стиль і настрій. Згодом їхні шляхи розійшлися: Юлік вирішив розвиватися як сольний артист і запустив власний проєкт. Втім, попри це, спілкування між ними збереглося — без публічних драм і гучних конфліктів.

«Так, він зовсім іншим став. І коли почув, що Дзідзьо повертається, той справжній Дзідзьо, я, звісно ж, зрадів. Бо це такі приємні спогади. Спілкуюся, дружу з Михайлом. Так, Дзідзьо — це перш за все зараз Михайло Хома. Він завжди був обличчям гурту. А інші хлопці — це прекрасні, круті музиканти. Звісно ж, зараз такий період, що музикантів мало. Тому іноді це сесійні колеги. Але, знову ж таки, музиканти, які знають свою справу», — зазначає Назарій на проєкті BLICK.ua.

Старий склад гурту DZIDZIO

Попри тепле ставлення, сьогодні їхні взаємини радше про взаємну повагу, ніж про спільні плани. Артисти не з’являються разом на публіці та не готують колаборацій, принаймні наразі. Ба більше, навіть знаковий концерт у столиці відбудеться без участі Юліка — але причина тут у щільному графіку, а не в особистих непорозуміннях.

«На жаль, не буду, бо в мене 18 квітня у Львові сольний концерт. Тому маю готуватися. Бо день перед концертом — це ж важливий день. Потрібно всі репетиції, все пройти, щоб все було гарно», — ділиться артист.

Водночас про остаточну крапку в їхній спільній історії не йдеться. Назарій Гук зізнається, що інколи замислюється про можливість разового повернення на сцену разом із колишнім колегою, хоча впевненості в доцільності такого кроку зараз не має. За його словами, Михайло Хома цілком самодостатній артист і впевнено рухається вперед.

Нагадаємо, нещодавно Михайло Хома заявив про службу родички в ЗСУ. Співак розсекретив деталі її вибору.