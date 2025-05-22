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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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921
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Юрію Рибчинському - 80: Зібров розсекретив подарунок другові на ювілей і як вони святкуватимуть

Павло Зібров також розповів історію з їхньої молодості, як вони разом гастролювали в Одесі та як Юріій Рибчинський просто перед виходом на сцену дізнався про свою алергію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юрій Рибчинський та Павло Зібров

Юрій Рибчинський та Павло Зібров

Легендарний автор хітів, народний артист України Юрій Рибчинський 22 травня святкує день народження.

Ба більше, цьогоріч у поета особливий ювілей. Юрію Євгеновичу виповнюється 80 років. Журналістка ТСН.ua Анна Севастьянова поспілкувалася за лаштунками концерту "Мелодії Києва" в МЦКМ з його приятелем – співаком Павлом Зібровим – та дізналася, як народний артист проведе день народження.

Павло Зібров говорить, що вони родиною завітають додому до Юрія Рибчинського. У подарунок поет отримає від співака конверт із грошима. Виконавець зізнається, що вони довго ламали голову над тим, який же презент зробити. Павло Зібров дійшов до висновку, що в Рибчинського вже все є, тож найкращий подарунок – це гроші, аби поет самостійно вирішив, що з ними зробити.

"Ми йдемо додому до нього. Просто завітаємо. У нього буде "день відкритих дверей". Подарунок буде конверт. Ми думали, що ж йому подарувати. Коли 80 років, то в квартирі вже тих картин, статуеток у нього там, що не знаєш куди дівати. Тому краще подарувати конверт і тоді людина, може, поїде відпочити", - говорить артист.

Юрій Рибчинський

Юрій Рибчинський

До речі, Павло Зібров також пригадав одну історію з їхньої молодості, коли Юрій Рибчинський випадково дізнався про свою алергію. Співак говорить, що сталося це в Одесі, куди вони приїхали з гастролями. Там Зіброва та Рибчинського пригостили морепродуктами. Як виявилося, поету не можна це їсти. Юрій Євгенович почервонів, у нього піднялася температура. Врешті, приїхали лікарі та надали поету першу медичну допомогу.

"Як гудили та гуляли – це ми розповідати не будемо, бо наші жінки почують. Були в Одесі на гастролях і нам подарували відро морепродуктів: і рапани, і раки. Він не знав, що в нього не засвоєння. Я дивлюся на нього, а він червоний такий! Він не розумів, що з ним. Температура, почало свербіти тіло. Я перелякався! У нього просто алергія на морепродукти була. Ми не знали, що робити, а йому на сцену виходити. Приїхав лікар, зробили укол, дали ліки, промивання зробили", - пригадав Зібров.

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських відсвяткувала 37-річчя. Виконавиця вже показала, як зустріла день народження та з ким його провела.

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