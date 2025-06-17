Юрій Феліпенко загинув на фронті: де та коли відбудеться прощання з актором-військовим

Юрій Феліпенко / © instagram.com/salivanchuk.anna

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Дружина загиблого на фронті актора-військового Юрія Феліпенка повідомила, де та коли його проведуть в останню путь.

Прощання з артистом відбудеться у четвер, 19 червня. Спочатку об 11:00 у Театрі на Подолі. Туди можуть прийти всі, хто знав Юрія Феліпенка особисто. О 13:30 у Михайлівському соборі всі інші зможуть вшанувати пам'ять актора, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

"Я дуже прошу вас прийти. Для Юри це мало б велике значення. Для мене – стало б втіхою", - написала дружина актора – ведуча Катерина Мотрич.

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Інформація про прощання з Юрієм Феліпенком / © instagram.com/motrichka

Нагадаємо, торік Юрій Феліпенко долучився до лав ЗСУ. Спочатку актор пройшов військові навчання, після чого склав присягу та вирушив на фронт. 15 червня цього року дружина артиста повідомила про його загибель. Колеги Юрія Феліпенка відреагували на жахливу новину.