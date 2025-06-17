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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1201
Час на прочитання
1 хв

Юрій Феліпенко загинув на фронті: де та коли відбудеться прощання з актором-військовим

15 червня Юрій Феліпенко загинув. Дружина актора повідомила дату, час та місце прощання з полеглим захисником.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юрій Феліпенко

Юрій Феліпенко / © instagram.com/salivanchuk.anna

Дружина загиблого на фронті актора-військового Юрія Феліпенка повідомила, де та коли його проведуть в останню путь.

Прощання з артистом відбудеться у четвер, 19 червня. Спочатку об 11:00 у Театрі на Подолі. Туди можуть прийти всі, хто знав Юрія Феліпенка особисто. О 13:30 у Михайлівському соборі всі інші зможуть вшанувати пам'ять актора, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

"Я дуже прошу вас прийти. Для Юри це мало б велике значення. Для мене – стало б втіхою", - написала дружина актора – ведуча Катерина Мотрич.

Інформація про прощання з Юрієм Феліпенком / © instagram.com/motrichka

Інформація про прощання з Юрієм Феліпенком / © instagram.com/motrichka

Нагадаємо, торік Юрій Феліпенко долучився до лав ЗСУ. Спочатку актор пройшов військові навчання, після чого склав присягу та вирушив на фронт. 15 червня цього року дружина артиста повідомила про його загибель. Колеги Юрія Феліпенка відреагували на жахливу новину.

Дата публікації
Кількість переглядів
1201
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