Юрій Феліпенко загинув на війні: Цимбалюк, Єфросиніна й інші відреагували на смерть актора-військового

Юрій Феліпенко / © instagram.com/motrichka

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Дружина українського актора Юрія Феліпенка – ведуча Катерина Мотрич – повідомила, що він загинув на фронті.

Про це вона написала 15 червня в Instagram. Наразі обставини загибелі Юрія Феліпенка невідомі. Дружина актора лиш зазначила, що згодом оголосить, коли відбудеться прощання з ним.

Тим часом на жахливу новину вже відреагували українські знаменитості. Вони були просто шоковані. Колеги Юрія Феліпенка вшанували його пам'ять та висловлювали слова підтримки Катерині.

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Тарас Цимбалюк

Актор не був багатослівним. Тарас Цимбалюк лиш написав, що це жахлива новина. Також артист поділився світлиною Юрія Феліпенка.

"Боже, який жах…", - висловився Цимбалюк.

Реакція Тараса Цимбалюка на загибель Юрія Феліпенка / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Наталія Бабенко

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Акторка говорить, що це справжній біль, адже Юрій Феліпенко був чудовою людиною. Артистка вшанувала пам'ять свого колеги за сценою.

"Чудовий актор та людина…Який біль…Юра, світла пам'ять!" – написала акторка.

Реакція Наталії Бабенко на загибель Юрія Феліпенка / © instagram.com/natalibabenko

Надя Дорофєєва

Співачка говорить, що це просто жахлива новина. Артистка висловила свої співчуття рідним та близьким загиблого Юрія Феліпенка.

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"Господи, який кошмар…Мої співчуття", - написала виконавиця.

Реакція Наді Дорофєєвої на загибель Юрія Феліпенка / © instagram.com/nadyadorofeeva

Анна Саліванчук

"Юра! Як таке можливо, я не хочу в це вірити…Загинув неймовірно талановитий актор, дуже добра і вихована людина, прекрасний друг Юрій Феліпенко! Ще п'ять днів тому ми записували голосові одне одному, і ти казав, що буде все добре, а добре вже не буде ніколи…Люблю тебе сильно, ціную і не вірю! Ти наш герой, світла пам'ять", - написала акторка.

Юрій Феліпенко / © instagram.com/salivanchuk.anna

Даша Малахова

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"У нас велика біда…Як написати, що ти загинув? Один з найобдарованіших людей, тотально органічний, тонкий актор Юра. Я завжди думала, що наш "Юрець боєць" і з таким красенем точно нічого не станеться. Яка я була дура, Юрка! Я була впевнена в тому, що янголи тебе збережуть. Абсолютно зухвало знала, що ти такий особливий, що нічого не станеться. Я ненавиджу війну. Юра був неймовірним", - написала акторка.

Юрій Феліпенко / © instagram.com/dashamalakhova

Маша Єфросиніна

"Це жах і біль…Саме з Юрія Феліпенка та його ролей свого часу в мене виникло відчуття зародження нової ери сучасних молодих українських акторів. Окрім безсумнівного таланту він виявився ще й героєм, захисником нашої країни. Але ж це все страшенно несправедливо. Катю, мої найщиріші співчуття", - написала ведуча.

Реакція Маші Єфросиніної на загибель Юрія Феліпенка / © instagram.com/mashaefrosinina

Антоніна Хижняк

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Акторка була просто шокована, коли дізналася новину про загибель колеги Юрія Феліпенка. Артистка зазначила, що війна забирає найкращих.

"Боже, який жах…Гинуть найкращі!" – написала артистка.

Реакція Антоніни Хижняк на загибель Юрія Феліпенка / © instagram.com/tonya_actress

Нагадаємо, торік Юрій Феліпенко долучився до лав ЗСУ. 15 червня дружина актора-військового повідомила про його загибель.