Юрій Горбунов на "Танцях з зірками" майстерно підколов Влада Яму, який під час війни втік за кордон
Ведучий пожартував про скандального хореографа, що судді та глядачі не змогли стримати сміху.
Український ведучий Юрій Горбув майстерно підколов танцівника Влада Яму, який під час повномасштабної війни в Україні втік за кордон.
Сталося це в благодійному передноворічному випуску "Танців з зірками". Зокрема, після виступу співачки KOLA суддя Катерина Кухар промовила, що цей номер нагадав їй свого часу виступи Наталії Могилевської на паркеті. А виконавиця тим часом згадала, які коментарі їй давала тоді балерина.
"Колись Катя Кухар сказала мені: "Наталочко, якщо ви будете так дивитись на партнера, він втече", - пригадала суддя.
Та тут не стримався Юрій Горбунов. Ведучий звернувся до Наталії Могилевської та зазначив, що в її випадку саме так й сталося. До слова, Горбунов мав на увазі хореографа Владу Яму. Артистка виступала з ним на паркеті у першому та третьому сезонах "Танців з зірками". До слова, нині Влад Яма перебуває в США, куди втік після початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, 28 грудня відгримів благодійний передноворічний спецвипуск "Танців з зірками". Судді вже виставили учасникам свої оцінки. Далі – справа за глядачами, які можуть надсилати голоси за улюбленців. Всі кошти будуть спрямовані на закупівлю евакуаційних автомобілів для поранених військових.