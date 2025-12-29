Юрій Горбунов на "Танцях з зірками" майстерно підколов Влада Яму, який під час війни втік за кордон

Юрій Горбунов та Влад Яма

Український ведучий Юрій Горбув майстерно підколов танцівника Влада Яму, який під час повномасштабної війни в Україні втік за кордон.

Сталося це в благодійному передноворічному випуску "Танців з зірками". Зокрема, після виступу співачки KOLA суддя Катерина Кухар промовила, що цей номер нагадав їй свого часу виступи Наталії Могилевської на паркеті. А виконавиця тим часом згадала, які коментарі їй давала тоді балерина.

"Колись Катя Кухар сказала мені: "Наталочко, якщо ви будете так дивитись на партнера, він втече", - пригадала суддя.

Наталія Могилевська та Влад Яма на "Танцях з зірками" / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Та тут не стримався Юрій Горбунов. Ведучий звернувся до Наталії Могилевської та зазначив, що в її випадку саме так й сталося. До слова, Горбунов мав на увазі хореографа Владу Яму. Артистка виступала з ним на паркеті у першому та третьому сезонах "Танців з зірками". До слова, нині Влад Яма перебуває в США, куди втік після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 28 грудня відгримів благодійний передноворічний спецвипуск "Танців з зірками". Судді вже виставили учасникам свої оцінки. Далі – справа за глядачами, які можуть надсилати голоси за улюбленців. Всі кошти будуть спрямовані на закупівлю евакуаційних автомобілів для поранених військових.