Юрій Горбунов після відмови Шона Пенна від нагороди на "Оскарі-2026" показав спільне фото на вокзалі

Юрій Горбунов, Катерина Осадча та Шон Пенн / © instagram.com/gorbunovyuriy

Український продюсер, актор і ведучий Юрій Горбунов висловився про відмову Шона Пенна від «Оскара-2026».

Так, неочікувано шоумен опублікував низку фото в Instagram із великим другом України. Горбунов поділився спогадами, як разом із дружиною Катериною Осадчею вони бачилися з Шоном Пенном. Зустріч із легендою стала можлива під час одного з його приїздів до столиці України під час війни.

До слова, особливим дописом із голлівудським актором Юрій поділився після церемонії «Оскар-2026», яку Шон проігнорував. Проте шоумен потішився за зірку фільму «Одна битва за іншою» та привітав його з нагородою в категорії «Найкраща чоловіча роль другого плану» із вдячністю за проукраїнську позицію.

Юрій Горбунов, Катерина Осадча та Шон Пенн / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов, Катерина Осадча та Шон Пенн / © instagram.com/gorbunovyuriy

«Вітаємо нашого друга й патріота України Шона Пенна з третім у його житті „Оскаром“! Перший був 2004 року за фільм „Таємнича річка!“ Другий — 2009-го за фільм „Мілк“! І ось третя нагорода за фільм „Одна битва за іншою“! Браво, Маестро, і дякуємо за невпинну підтримку України!» — написав український ведучий.

