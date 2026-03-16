ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
780
Час на прочитання
1 хв

Юрій Горбунов після відмови Шона Пенна від нагороди на "Оскарі-2026" показав спільне фото на вокзалі

Ведучий пригадав зустріч із зіркою Голлівуду та другом України.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Юрій Горбунов, Катерина Осадча і Шон Пенн

Юрій Горбунов, Катерина Осадча та Шон Пенн / © instagram.com/gorbunovyuriy

Український продюсер, актор і ведучий Юрій Горбунов висловився про відмову Шона Пенна від «Оскара-2026».

Так, неочікувано шоумен опублікував низку фото в Instagram із великим другом України. Горбунов поділився спогадами, як разом із дружиною Катериною Осадчею вони бачилися з Шоном Пенном. Зустріч із легендою стала можлива під час одного з його приїздів до столиці України під час війни.

До слова, особливим дописом із голлівудським актором Юрій поділився після церемонії «Оскар-2026», яку Шон проігнорував. Проте шоумен потішився за зірку фільму «Одна битва за іншою» та привітав його з нагородою в категорії «Найкраща чоловіча роль другого плану» із вдячністю за проукраїнську позицію.

«Вітаємо нашого друга й патріота України Шона Пенна з третім у його житті „Оскаром“! Перший був 2004 року за фільм „Таємнича річка!“ Другий — 2009-го за фільм „Мілк“! І ось третя нагорода за фільм „Одна битва за іншою“! Браво, Маестро, і дякуємо за невпинну підтримку України!» — написав український ведучий.

Нагадаємо, нещодавно інсайдери пояснили резонансну відмову Шона Пенна від нагороди на «Оскарі-2026» — що сталося насправді та до чого тут його позиція у війні України проти РФ.

Дата публікації
Кількість переглядів
780
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie