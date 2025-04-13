Юрій Горбунов показав, як у центрі Києва проводить час із Осадчою та двома підрослими синами

Юрій Горбунов, Катерина Осадча та їхні сини / © instagram.com/gorbunovyuriy

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Український продюсер і ведучий Юрій Горбунов показав, як проводить час із дружиною, ведучою Катериною Осадчою, та двома помітно підрослими синами.

Подружжя вирішило по-сімейному відпочити на вихідних. Зокрема, у суботу, 12 квітня, вони вирушили на прогулянку вулицями Києва. Осадча, Горбунов та їхні сини милувалися мальовничими пейзажами історичної частини столиці. Звичайно ж, на прогулянці подружжя влаштувало імпровізований фотосет.

Юрій Горбунов, Катерина Осадча та їхні сини / © instagram.com/gorbunovyuriy

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхні діти попозували на тлі Андріївської церкви. До речі, сімейству також пощастило з погодою. Річ у тім, що майже весь тиждень було хмарно та навіть сніжило, а тим часом вихідні виявилися теплими та яскравими на сонячне проміння.

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Юрій Горбунов зі старшим сином / © instagram.com/gorbunovyuriy

Підписники Юрія Горбунова вже просто записали його сім’ю компліментами. Фани зазначали, що вони мають стильний вигляд. Також їм писали теплі слова про гарну сім’ю.

Вау! Які ви всі стильні!

Дуже гарна сім’я!

Вихідний вайб!

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча влаштувала з дітьми цікаву гру “Норм чи стрьом”. Хлопчики ділилися, що для них є прийнятним, а що — ні. Тим часом фани писали, що сини Осадчої та Горбунова неабияк подорослішали, особливо молодший Данило.