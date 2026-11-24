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- Гламур
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Юрій Горбунов показав Катерину Осадчу без макіяжу та зворушливо звернувся до неї з особливої нагоди
Ведучий поділився домашнім кадром дружини та присвятив їй ніжні слова, а Осадча відповіла серією кумедних афоризмів.
Телеведучий Юрій Горбунов зворушливо звернувся до дружини Катерини Осадчої з нагоди Дня ангела та показав її домашнє фото без макіяжу.
Зіркове подружжя поділилося святковим настроєм у соцмережах. Горбунов опублікував світлину коханої, на якій вона постала у природному образі. До кадру він додав теплі слова та побажав дружині завжди залишатися собою. Особливе звернення ведучий присвятив усім жінкам із цим ім’ям. Осадча не залишила привітання без відповіді. Ба більше, іменинниця вирішила відсвяткувати день із неабиякою самоіронією.
«З Днем Катерини, моя Катрусю! Залишайся завжди такою! Усі Катерини на світі, вітаю вас!» — написав Юрій.
Катерина подякувала чоловікові за увагу, а згодом опублікувала серію жартівливих висловів про власниць імені Катя. У них телеведуча з гумором обіграла особливості характеру, які, схоже, добре знайомі й їй самій. Серед фраз були й доволі промовисті: «Катя не складна людина, просто інструкцію загубили при народженні», «У кожного є своя Катя, після якої потрібна відпустка» та «Катя не ображається. Катя робить висновки».
«Катрусі, зі святом. Просто живіть це життя так, щоб пригоди не закінчувалися. Точно знаю, що ім’я впливає на характер. Впізнали себе або своїх Катрусь?» — звернулася Осадча до підписниць.
Зірка також пожартувала, що Катерини — далеко не подарунок, а радше сюрприз, із яким ніколи не буває нудно. А Горбунов не втримався від ще одного ніжного коментаря під дописом дружини: «Зі святом, кохана! Люблю тебе!»
Нагадаємо, нещодавно 56-річний Юрій Горбунов заговорив про третю дитину з Осадчою та пояснив, чому мрія відкладається.