Юрій Горбунов та Катерина Осадча з синами / © пресслужба каналу "1+1"

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Телеведучий Юрій Горбунов зворушливо звернувся до дружини Катерини Осадчої з нагоди Дня ангела та показав її домашнє фото без макіяжу.

Зіркове подружжя поділилося святковим настроєм у соцмережах. Горбунов опублікував світлину коханої, на якій вона постала у природному образі. До кадру він додав теплі слова та побажав дружині завжди залишатися собою. Особливе звернення ведучий присвятив усім жінкам із цим ім’ям. Осадча не залишила привітання без відповіді. Ба більше, іменинниця вирішила відсвяткувати день із неабиякою самоіронією.

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«З Днем Катерини, моя Катрусю! Залишайся завжди такою! Усі Катерини на світі, вітаю вас!» — написав Юрій.

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Допис Юрія Горбунова / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Катерина подякувала чоловікові за увагу, а згодом опублікувала серію жартівливих висловів про власниць імені Катя. У них телеведуча з гумором обіграла особливості характеру, які, схоже, добре знайомі й їй самій. Серед фраз були й доволі промовисті: «Катя не складна людина, просто інструкцію загубили при народженні», «У кожного є своя Катя, після якої потрібна відпустка» та «Катя не ображається. Катя робить висновки».

«Катрусі, зі святом. Просто живіть це життя так, щоб пригоди не закінчувалися. Точно знаю, що ім’я впливає на характер. Впізнали себе або своїх Катрусь?» — звернулася Осадча до підписниць.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Зірка також пожартувала, що Катерини — далеко не подарунок, а радше сюрприз, із яким ніколи не буває нудно. А Горбунов не втримався від ще одного ніжного коментаря під дописом дружини: «Зі святом, кохана! Люблю тебе!»

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно 56-річний Юрій Горбунов заговорив про третю дитину з Осадчою та пояснив, чому мрія відкладається.

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