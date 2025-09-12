Юрій Горбунов розчулив відео, як сини мило вітали Катерину Осадчу з 42-річчям

Юрій Горбунов, Катерина Осадча та їхні сини / © instagram.com/kosadcha

Українська ведуча Катерина Осадча 12 вересня святкує день народження.

Знаменитості виповнюється 42 роки. Від самого ранку зірка отримує різноманітні привітання. Звичайно ж, до свята ретельно підготувався чоловік Катерини Осадчої – продюсер Юрій Горбунов.

Шоумен завчасно записав миле відео разом з їхніми синами. 8-річний Іван та 4-річний Данило адресували мамі теплі слова з привітаннями та побажаннями.

"Дорога моя Катруся! З днем народження! 12.09 для нашої родини особливий день! Кохаю тебе безмежно! Люби, надихай, твори і досягай всіх цілей! Нехай все, що ти задумала, здійсниться! Цілую міцно! Твій Юра! Твої хлопці!" – звернувся до дружини шоумен.

Дата публікації 11:01, 12.09.25 Кількість переглядів 6 Юрій Горбунов показав, як із синами вітав Катерину Осадчу з днем народження

Катерина Осадча вже відреагувала на привітання. У коментарях під відео ведуча коротко написала: "Мої хлопці". Також вона додала смайлики у вигляді червоних сердець.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов ділився сімейними фото з підрослими синами від Катерини Осадчої. Ведучий показував, як вони насолоджуються відпочинком.