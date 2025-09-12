ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

Юрій Горбунов розчулив відео, як сини мило вітали Катерину Осадчу з 42-річчям

Юрій Горбунов ретельно підготувався до дня народження дружини. Він разом із синами зняли для Катерини Осадчої зворушливе відео.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юрій Горбунов, Катерина Осадча та їхні сини

Юрій Горбунов, Катерина Осадча та їхні сини / © instagram.com/kosadcha

Українська ведуча Катерина Осадча 12 вересня святкує день народження.

Знаменитості виповнюється 42 роки. Від самого ранку зірка отримує різноманітні привітання. Звичайно ж, до свята ретельно підготувався чоловік Катерини Осадчої – продюсер Юрій Горбунов.

Шоумен завчасно записав миле відео разом з їхніми синами. 8-річний Іван та 4-річний Данило адресували мамі теплі слова з привітаннями та побажаннями.

"Дорога моя Катруся! З днем народження! 12.09 для нашої родини особливий день! Кохаю тебе безмежно! Люби, надихай, твори і досягай всіх цілей! Нехай все, що ти задумала, здійсниться! Цілую міцно! Твій Юра! Твої хлопці!" – звернувся до дружини шоумен.

Катерина Осадча вже відреагувала на привітання. У коментарях під відео ведуча коротко написала: "Мої хлопці". Також вона додала смайлики у вигляді червоних сердець.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов ділився сімейними фото з підрослими синами від Катерини Осадчої. Ведучий показував, як вони насолоджуються відпочинком.

Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie