Гламур
214
1 хв

Юрій Горбунов розсекретив, як по-особливому святкуватиме 55-річчя

Цьогоріч в Юрія Горбунова ювілей. Шоумену виповнюється 55 років.

Валерія Сулима
Юрій Горбунов

Юрій Горбунов / © instagram.com/gorbunovyuriy

Український продюсер, актор і ведучий Юрій Горбунов розсекретив, як святкуватиме 55-річчя.

Так, незабаром у шоумена буде день народження, а саме 24 серпня. Ба більше, у ведучого цьогоріч ще й ювілей. Юрію Горбунову виповнюється 55 років. У програмі "Ранок у великому місті" знаменитість розсекретив, як по-особливому святкуватиме день народження.

Хоч це й важлива дата, однак продюсер вважає, що гучні вечірки наразі не на часі. Тож, Юрій Горбунов планує запросити додому найближчих друзів та рідних і розділити з ними святковий день.

Юрій Горбунов / © скриншот з відео

Юрій Горбунов / © скриншот з відео

"Ми будемо вдома. Як це не дивно, не хочеться жодних святкувань. Це точно не на часі. Хочеться бачити всіх своїх рідних, друзів, дітей, дружину, щоб вони всі були поруч. І тихенько відсвяткуємо", - зізнається шоумен.

