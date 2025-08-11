- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 214
- Час на прочитання
- 1 хв
Юрій Горбунов розсекретив, як по-особливому святкуватиме 55-річчя
Цьогоріч в Юрія Горбунова ювілей. Шоумену виповнюється 55 років.
Український продюсер, актор і ведучий Юрій Горбунов розсекретив, як святкуватиме 55-річчя.
Так, незабаром у шоумена буде день народження, а саме 24 серпня. Ба більше, у ведучого цьогоріч ще й ювілей. Юрію Горбунову виповнюється 55 років. У програмі "Ранок у великому місті" знаменитість розсекретив, як по-особливому святкуватиме день народження.
Хоч це й важлива дата, однак продюсер вважає, що гучні вечірки наразі не на часі. Тож, Юрій Горбунов планує запросити додому найближчих друзів та рідних і розділити з ними святковий день.
"Ми будемо вдома. Як це не дивно, не хочеться жодних святкувань. Це точно не на часі. Хочеться бачити всіх своїх рідних, друзів, дітей, дружину, щоб вони всі були поруч. І тихенько відсвяткуємо", - зізнається шоумен.
Нагадаємо, нещодавно приятель Юрія Горбунова – співак Олександр Пономарьов – святкував день народження. Артистові виповнилося 52 роки. У коментарі сайту ТСН.ua виконавець розсекретив, де святкував день народження та кого із зірок запросив.