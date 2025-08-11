Юрій Горбунов розсекретив, як по-особливому святкуватиме 55-річчя

Юрій Горбунов / © instagram.com/gorbunovyuriy

Український продюсер, актор і ведучий Юрій Горбунов розсекретив, як святкуватиме 55-річчя.

Так, незабаром у шоумена буде день народження, а саме 24 серпня. Ба більше, у ведучого цьогоріч ще й ювілей. Юрію Горбунову виповнюється 55 років. У програмі "Ранок у великому місті" знаменитість розсекретив, як по-особливому святкуватиме день народження.

Хоч це й важлива дата, однак продюсер вважає, що гучні вечірки наразі не на часі. Тож, Юрій Горбунов планує запросити додому найближчих друзів та рідних і розділити з ними святковий день.

"Ми будемо вдома. Як це не дивно, не хочеться жодних святкувань. Це точно не на часі. Хочеться бачити всіх своїх рідних, друзів, дітей, дружину, щоб вони всі були поруч. І тихенько відсвяткуємо", - зізнається шоумен.

