Юрій Горбунов розсекретив таланти синів від Осадчої та похизувався їхніми успіхами

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхні сини / © instagram.com/kosadcha

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Український продюсер та ведучий «Голосу країни-14» Юрій Горбунов похизувався талантами синів від дружини Катерини Осадчої.

Зіркове подружжя виховує 9-річного Івана та 5-річного Данила. У хлопчиків різні характери та захоплення. Юрій Горбунов на проєкті «Ближче до зірок» говорить, що молодший син росте більш артистичним. Данило полюбляє виконувати творчі вправи, вчити вірші та тексти пісень, а також малювати.

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Тим часом у старшого сина Юрія Горбунова та Катерини Осадчої зовсім інші захоплення. Іван обожнює спорт і, як говорить ведучий, досягає успіхів. Зокрема, хлопчик полюбляє картинг, серфінг, лижі та сноуборд.

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Юрій Горбунов, Катерина Осадча та їхні сини / © пресслужба каналу "1+1"

«Меншому Данилові п’ять. Він набагато краще ніж Іван робить різні творчі вправи, вчить вірші, знає пісні, гарно малює. А Іван — це все спорт. От у нього картинг, серфінг, лижі, сноуборд. Головне, що він робить в ньому успіхи», — поділився продюсер.

Нагадаємо, у Юрія Горбунова та Катерини Осадчої видались насичені робочі будні, оскільки стартує 14 сезон «Голосу країни», а вони на проєкті ведучі. Через це подружжю доводилось залишати синів вдома з нянею. Проте ведучі знайшли вихід із ситуації. Катерина Осадча та Юрій Горбунов взяли синів на знімальний майданчик, де хлопчики зустрілись із зірковим тренером — їхнім кумиром.

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