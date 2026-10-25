ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1
Час на прочитання
1 хв

Юрій Горбунов розсекретив таланти синів від Осадчої та похизувався їхніми успіхами

Один син зіркового подружжя більш артистичний, а інший — віддає перевагу спорту.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхні сини

Катерина Осадча, Юрій Горбунов та їхні сини / © instagram.com/kosadcha

Український продюсер та ведучий «Голосу країни-14» Юрій Горбунов похизувався талантами синів від дружини Катерини Осадчої.

Зіркове подружжя виховує 9-річного Івана та 5-річного Данила. У хлопчиків різні характери та захоплення. Юрій Горбунов на проєкті «Ближче до зірок» говорить, що молодший син росте більш артистичним. Данило полюбляє виконувати творчі вправи, вчити вірші та тексти пісень, а також малювати.

Тим часом у старшого сина Юрія Горбунова та Катерини Осадчої зовсім інші захоплення. Іван обожнює спорт і, як говорить ведучий, досягає успіхів. Зокрема, хлопчик полюбляє картинг, серфінг, лижі та сноуборд.

Юрій Горбунов, Катерина Осадча та їхні сини / © пресслужба каналу "1+1"

Юрій Горбунов, Катерина Осадча та їхні сини / © пресслужба каналу "1+1"

«Меншому Данилові п’ять. Він набагато краще ніж Іван робить різні творчі вправи, вчить вірші, знає пісні, гарно малює. А Іван — це все спорт. От у нього картинг, серфінг, лижі, сноуборд. Головне, що він робить в ньому успіхи», — поділився продюсер.

Нагадаємо, у Юрія Горбунова та Катерини Осадчої видались насичені робочі будні, оскільки стартує 14 сезон «Голосу країни», а вони на проєкті ведучі. Через це подружжю доводилось залишати синів вдома з нянею. Проте ведучі знайшли вихід із ситуації. Катерина Осадча та Юрій Горбунов взяли синів на знімальний майданчик, де хлопчики зустрілись із зірковим тренером — їхнім кумиром.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie