- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 127
- Час на прочитання
- 1 хв
Юрій Горбунов зачарував рідкісними фото з підрослими синами від Катерини Осадчої
Ведучий поділився теплими світлинами з 8-річним Іваном та 4-річним Данилом і показав, як весело проводить вихідні з дітьми.
Український телеведучий Юрій Горбунов продемонстрував, як проводить дозвілля разом із синами-красенями від Катерини Осадчої.
Знаменитість опублікував на своїй сторінці в Instagram серію зворушливих кадрів з вихідного на дитячому майданчику. На фото зірка разом із дітьми Іваном та Данилом весело проводить час на дитячому майданчику.
"Осінь! Одна гойдалка на трьох", — пожартував Горбунов у дописі.
Фани бурхливо відреагували на публікацію. Прихильники залишили безліч приємних коментарів:
Які гарні хлопці! Всі троє
Ви просто чудові!
Локація знайома, а ви такі класні!
Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов поділився несподіваними секретами свого щасливого шлюбу з Катериною Осадчою. Зірка розповів, як їм вдається зберігати гармонію та тепло у стосунках після восьми років разом, та чому їхні взаємини залишаються зразком для багатьох пар.