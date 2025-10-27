Юрій Горбунов зачарував рідкісними фото з підрослими синами від Катерини Осадчої

Юрій Горбунов / © instagram.com/gorbunovyuriy

Український телеведучий Юрій Горбунов продемонстрував, як проводить дозвілля разом із синами-красенями від Катерини Осадчої.

Знаменитість опублікував на своїй сторінці в Instagram серію зворушливих кадрів з вихідного на дитячому майданчику. На фото зірка разом із дітьми Іваном та Данилом весело проводить час на дитячому майданчику.

"Осінь! Одна гойдалка на трьох", — пожартував Горбунов у дописі.

Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/gorbunovyuriy

Фани бурхливо відреагували на публікацію. Прихильники залишили безліч приємних коментарів:

Які гарні хлопці! Всі троє

Ви просто чудові!

Локація знайома, а ви такі класні!

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов поділився несподіваними секретами свого щасливого шлюбу з Катериною Осадчою. Зірка розповів, як їм вдається зберігати гармонію та тепло у стосунках після восьми років разом, та чому їхні взаємини залишаються зразком для багатьох пар.