Гламур
127
1 хв

Юрій Горбунов зачарував рідкісними фото з підрослими синами від Катерини Осадчої

Ведучий поділився теплими світлинами з 8-річним Іваном та 4-річним Данилом і показав, як весело проводить вихідні з дітьми.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Юрій Горбунов

Юрій Горбунов / © instagram.com/gorbunovyuriy

Український телеведучий Юрій Горбунов продемонстрував, як проводить дозвілля разом із синами-красенями від Катерини Осадчої.

Знаменитість опублікував на своїй сторінці в Instagram серію зворушливих кадрів з вихідного на дитячому майданчику. На фото зірка разом із дітьми Іваном та Данилом весело проводить час на дитячому майданчику.

"Осінь! Одна гойдалка на трьох", — пожартував Горбунов у дописі.

Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/gorbunovyuriy

Юрій Горбунов з дітьми / © instagram.com/gorbunovyuriy

Фани бурхливо відреагували на публікацію. Прихильники залишили безліч приємних коментарів:

  • Які гарні хлопці! Всі троє

  • Ви просто чудові!

  • Локація знайома, а ви такі класні!

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов поділився несподіваними секретами свого щасливого шлюбу з Катериною Осадчою. Зірка розповів, як їм вдається зберігати гармонію та тепло у стосунках після восьми років разом, та чому їхні взаємини залишаються зразком для багатьох пар.

127
