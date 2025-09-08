Юрій Горбунов замилував світлинами зі своїми підрослими синами-красенями від Катерини Осадчої

Юрій Горбунов із синами / © instagram.com/gorbunovyuriy

Реклама

Український ведучий Юрій Горбунов показав сімейний вікенд та своїх синів — 8-річного Івана та 4-річного Данила.

В Instagram-сторіз артист опублікував фото, на яких він разом із синами стоїть на подвір’ї та тримає хлопчиків за руки. Юрій одягнений у вільний одяг — чорну сорочку та білі шорти, а образи Данила та Івана дуже схожі з вбранням батька — дотримана однакова кольорова гама та стиль. Вони мають щасливий та задоволений вигляд від невеликої прогулянки. На другому кадрі зірка сфотографував піч з решіткою, на якій родина смажила картоплю та м’ясо.

Юрій Горбунов із синами / © instagram.com/gorbunovyuriy

Відпочинок Юрія Горбунова / © instagram.com/gorbunovyuriy

Нещодавно Данилу виповнилося чотири роки — з нагоди свята зіркові батьки привітали сина у соцмережах. Вони опублікували низку нових і архівних фото, на яких видно, як хлопчик підріс і став більш самостійним.

Реклама

Ведуча згадала день пологів, коли через затори в Києві довелося самостійно їхати до пологового будинку. За її словами, час пролетів непомітно, і хлопчик швидко почав говорити перші слова. Осадча зазначила, що цінує моменти, проведені удвох із сином, коли вони вчаться розуміти одне одного та домовлятися.

Нагадаємо, нещодавно Камалія разом із колишнім чоловіком приготувала донькам несподіваний сюрприз на їхнє 12-річчя. Іменинниці зібрали на святі батьків, бабусю з дідусем і близьких родичів.