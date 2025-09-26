ТСН у соціальних мережах

Гламур
399
2 хв

Юрій Горбунов здивував секретами міцного шлюбу з Катериною Осадчою

Зірка розповів, як зберігає гармонію після восьми років разом.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Юрій Горбунов з Катериною Осадчою

Юрій Горбунов з Катериною Осадчою / © instagram.com/gorbunovyuriy

Український ведучий Юрій Горбунов відверто зізнався, як змінилися його стосунки з дружиною Катериною Осадчою за роки шлюбу.

На проєкті "Тур зірками" знаменитість наголосив, що їхня пара й досі залишається міцною та зразковою, адже головне — вміти правильно реагувати на побутові конфлікти. За словами Юрія, дуже важливо розуміти одне одного, а в часи незгод — знаходити різні варіанти вирішення проблем.

"За цей час я зрозумів, що найважливіші риси в шлюбі, які треба знати і вміти втілювати в життя — це промовчати, на щось закрити очі. Коли хочеш щось сказати, промовчи хвилину й перехочеш. Усе з’ясуй сьогодні і просто зараз, а не відтерміновуй на завтра. Спати вже лягай у зрозумілих обставинах, адже перенесення на завтра лише ускладнює різні варіанти розвитку подій", — поділився Горбунов.

Юрій Горбунов з дружиною та дітьми / © instagram.com/kosadcha

Юрій Горбунов з дружиною та дітьми / © instagram.com/kosadcha

Юрій також розповів, що саме він частіше стає ініціатором суперечок. Водночас зірка першим йде на примирення, тоді як Катерина залишається спокійною та врівноваженою.

Ведучий зауважив, що за знаком зодіаку вони з коханою — Діви, хоча й дуже різні за характером та поведінкою, тому іноді цей фактор ускладнює процес. Подружжя, яке виховує двох спільних синів — Івана та Данила, за словами Горбунова, навчається цінувати прості речі та не давати дрібницям зіпсувати стосунки.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов зворушив Мережу милим сюрпризом для дружини Катерини Осадчої на її 42-річчя. Разом із синами він підготував та зняв тепле відеопривітання, яке розчулило іменинницю.

