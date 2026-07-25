Юрій Горбунов зустрівся з військовим Дмитром Дікусаром і розкрив, як він змінився у ЗСУ

Юрій Горбунов, Дмитро Дікусар

Реклама

Український телеведучий Юрій Горбунов висловився про зміни хореографа Дмитра Дікусара, який від початку повномасштабного вторгнення служить у лавах ЗСУ.

Так, шоумен тривалий час товаришує з військовим і час від часу бачиться з ним. За словами Юрія, фронтовий досвід суттєво змінив танцівника. Ведучий зізнався, що за ці роки Дмитро змінився як зовні, так і внутрішньо.

Горбунов пригадав, що їхня дружба почалася ще багато років тому, коли Дікусар був одружений зі співачкою Іриною Білик. Саме тому нинішня трансформація хореографа стала для нього особливо помітною.

Реклама

«Ми з Дімою дружимо давно, ще з тих часів, коли він був чоловіком Ірини Білик. Тому завжди підтримували зв'язок. Знаєте, війна дуже його змінила. Колись це був Діма Дікусар — бальник, артист. А сьогодні це вже Дмитро Дікусар — дорослий, загартований війною чоловік, військовий. Навіть зовні він став зовсім іншим», — поділився Горбунов в інтерв’ю oboz.ua.

Дмитро Дікусар / © скриншот з відео

Попри службу на фронті, танці, за словами телеведучого, залишаються невід'ємною частиною життя хореографа. Це особливо проявилося під час його роботи в журі останнього сезону шоу «Танці з зірками».

Як відомо, для участі у зніманнях проєкту Дмитро Дікусар спеціально отримав короткострокову відпустку. Він на кілька днів залишив місце служби, щоб долучитися до шоу, а після завершення знімань знову повернувся до виконання військових обов'язків.

Горбунов зізнався, що був приємно вражений тим, наскільки точно й професійно військовий аналізував виступи учасників, попри тривалу перерву в роботі на сцені.

Реклама

«Коли ми бачилися, мене вразило, що він не втратив танцювальної професійності. Як член журі "Танців з зірками" в останньому сезоні він абсолютно точно, професійно коментував кожен виступ. Було видно, що танці нікуди з нього не зникли, просто тепер у його житті з'явилася ще одна, важливіша місія», — зазначив ведучий.

Нагадаємо, нещодавно хореографиня Олена Шоптенко здивувала відвертим танцем за приголомшливий донат для ветеранів.

Новини партнерів