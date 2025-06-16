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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1727
Час на прочитання
1 хв

Юрій Нікітін на рідкісному фото показався одразу з двома підрослими доньками від Ольги Горбачової

Юрій Нікітін показав, який зараз вигляд мають його діти. Також продюсер висловився про особливе свято.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Юрій Нікітін

Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

Український продюсер Юрій Нікітін вперше за тривалий час показався одразу з двома доньками від дружини, артистки Ольги Горбачової.

Родинний контент у фотоблогу знаменитості — це рідкість. Однак із нагоди особливої дати продюсер зробив виняток. Юрій Нікітін опублікував в Instagram фото одразу з двома доньками. На знімках знаменитість позував із 18-річною Поліною та 10-річною Серафимою на тлі бамбука.

Юрій Нікітін із доньками від Ольги Горбачової / © instagram.com/yuriynikitin

Юрій Нікітін із доньками від Ольги Горбачової / © instagram.com/yuriynikitin

Фото з дітьми Юрій Нікітін опублікував з нагоди Дня батька, який цьогоріч припав на 15 червня. Продюсер подякував донькам, що вони зробили його татом. Також він зазначив, що неабияк пишається дівчатами.

«Пишаюся вами і дякую, що обрали мене своїм батьком», — зазначив продюсер.

Юрій Нікітін із доньками від Ольги Горбачової / © instagram.com/yuriynikitin

Юрій Нікітін із доньками від Ольги Горбачової / © instagram.com/yuriynikitin

Зазначимо, доньок Юрію Нікітіну народила дружина, артистка Ольга Горбачова. Пара від 2007 року перебуває в шлюбі. Щоправда, 2009-го закохані розлучалися, але вже за декілька років знову зійшлися, а 2016-го повторно одружилися.

Нагадаємо, нещодавно акторка Даша Трегубова ділилася фото з донькою. Артистка просто здивувала змінами у зовнішньому вигляді 14-річної Поліни.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1727
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