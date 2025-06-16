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Юрій Нікітін на рідкісному фото показався одразу з двома підрослими доньками від Ольги Горбачової
Юрій Нікітін показав, який зараз вигляд мають його діти. Також продюсер висловився про особливе свято.
Український продюсер Юрій Нікітін вперше за тривалий час показався одразу з двома доньками від дружини, артистки Ольги Горбачової.
Родинний контент у фотоблогу знаменитості — це рідкість. Однак із нагоди особливої дати продюсер зробив виняток. Юрій Нікітін опублікував в Instagram фото одразу з двома доньками. На знімках знаменитість позував із 18-річною Поліною та 10-річною Серафимою на тлі бамбука.
Фото з дітьми Юрій Нікітін опублікував з нагоди Дня батька, який цьогоріч припав на 15 червня. Продюсер подякував донькам, що вони зробили його татом. Також він зазначив, що неабияк пишається дівчатами.
«Пишаюся вами і дякую, що обрали мене своїм батьком», — зазначив продюсер.
Зазначимо, доньок Юрію Нікітіну народила дружина, артистка Ольга Горбачова. Пара від 2007 року перебуває в шлюбі. Щоправда, 2009-го закохані розлучалися, але вже за декілька років знову зійшлися, а 2016-го повторно одружилися.
Нагадаємо, нещодавно акторка Даша Трегубова ділилася фото з донькою. Артистка просто здивувала змінами у зовнішньому вигляді 14-річної Поліни.