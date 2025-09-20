ТСН у соціальних мережах

Юрій Нікітін після розлучення спантеличив зверненням до Ольги Горбачової в річницю їхнього шлюбу

Продюсер показав спільне фото з ексдружиною та здивував зізнанням.

Валерія Сулима
Ольга Горбачова та Юрій Нікітін

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

Український продюсер Юрій Нікітін неочікувано звернувся до колишньої дружини, артистки Ольги Горбачової, в річницю їхнього першого шлюбу.

Знаменитість присвятив допис ексобраниці у своєму Instagram. Продюсер опублікував їхнє спільне фото, на якому вони плавали, обіймалися та позували перед об'єктивом фотокамери. Юрій Нікітін присвятив допис колишній дружині з нагоди річниці їхнього першого шлюбу. Річ у тім, що пара двічі йшла під вінець. Так от, продюсер зазначив, що був з цього приводу неабияк щасливим і вдячним артистці, що та погодилася вийти за нього заміж.

"Цього дня багато років тому ми з Ольгою Горбачовою вперше одружилися. Я дуже щасливий, що це відбулося. І дякую тобі, Оленько, що нарешті погодилася вийти за мене", - зазначив продюсер.

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Однак цей допис дещо спантеличив користувачів. Річ у тім, що наприкінці липня Ольга Горбачова оголосила про їхнє розлучення. Ініціаторкою розриву була саме вона, оскільки вже не мала ресурсу на стосунки. Також артистка нещодавно заговорила про стосунки з чоловіками і дала зрозуміти, що поки не готова до цього.

