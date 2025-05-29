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Юрій Нікітін показав архівне фото з Іриною Білик з їхньої молодості та зробив несподіване зізнання
Юрій Нікітін тривалий час був продюсером Ірини Білик. Він зізнався, за що неабияк вдячний співачці та як взагалі почалася їхня співпраця.
Український продюсер Юрій Нікітін показав архіве фото зі співачкою Іриною Білик, де вони зображені ще молодими.
Знімком знаменитість поділився у своєму Instagram. На фото Юрій Нікітін зображений з довгим кучерявим волоссям, тим часом в Ірини Білик тоді було коротке біляве.
Продюсер поділився, що свого часу виконавиця йому неабияк допомогла. Пов'язано це саме з його кар'єрою. Нікітін пригадав, як 35 років тому розпочав свій шлях у продюсерстві. Тим часом Ірина Білик була першою, хто повірив у Юрія Нікітіна. За це продюсер неабияк вдячний співачці. До слова, так і почалася їхня співпраця, яка триває й досі.
"35 років тому розпочалась моя професійна подорож у світі музичного бізнесу. Першою артисткою, яка повірила у мене як у продюсера, була молода співачка Ірина Білик…", - поділився Нікітін.
Нагадаємо, тим часом Ірина Білик нещодавно вперше за тривалий час показала фото з двома синами. Також артистка поділилася подробицями особистого життя.