Юрій Нікітін показав архівне фото з Іриною Білик з їхньої молодості та зробив несподіване зізнання

Ірина Білик і Юрій Нікітін

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Український продюсер Юрій Нікітін показав архіве фото зі співачкою Іриною Білик, де вони зображені ще молодими.

Знімком знаменитість поділився у своєму Instagram. На фото Юрій Нікітін зображений з довгим кучерявим волоссям, тим часом в Ірини Білик тоді було коротке біляве.

Продюсер поділився, що свого часу виконавиця йому неабияк допомогла. Пов'язано це саме з його кар'єрою. Нікітін пригадав, як 35 років тому розпочав свій шлях у продюсерстві. Тим часом Ірина Білик була першою, хто повірив у Юрія Нікітіна. За це продюсер неабияк вдячний співачці. До слова, так і почалася їхня співпраця, яка триває й досі.

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Ірина Білик і Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

"35 років тому розпочалась моя професійна подорож у світі музичного бізнесу. Першою артисткою, яка повірила у мене як у продюсера, була молода співачка Ірина Білик…", - поділився Нікітін.

Нагадаємо, тим часом Ірина Білик нещодавно вперше за тривалий час показала фото з двома синами. Також артистка поділилася подробицями особистого життя.