Юрій Нікітін показав дружину Горбачову на фото різної давнини й публічно звернувся до неї

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Реклама

Український продюсер Юрій Нікітін показав, як з часом змінювалася його дружина, ведуча і співачка Ольга Горбачова.

Сьогодні, 12 липня, кохана зірки святкує день народження. Саме тому у фотоблогу Юрій оприлюднив серію фото, зроблених у різний час і локаціях. На знімках — Ольга у моменти виступів, подорожей та сімейного затишку. Продюсер показав, як змінювалася іменинниця з плином років, не приховуючи захоплення її жіночою силою.

"Оленька, з Днем народження! Ти неймовірна! Будь щаслива!" – привітав Нікітін.

Реклама

Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

У коментарях шанувальники долучилися до привітань і також засипали Горбачову теплими словами. Вона ж, своєю чергою, зустріла нову сторінку свого життя у компанії подруг.

Варто зазначити, що Ольга Горбачова та Юрій Нікітін — пара зі своєю унікальною історією. Вони вперше побралися 2007 року, але згодом пережили розрив. Попри розлучення, подружжя зберегло взаємоповагу та змогло знову побудувати міцні стосунки. 2016 року вони офіційно вдруге знову стали подружжям. І днями святкували річницю шлюбу.