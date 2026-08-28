Юрій Нікітін показав рідну сестру, з якою не спілкувався 10 років, і публічно заступився за неї

Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

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Український продюсер Юрій Нікітін показав рідну сестру, з якою не спілкувався 10 років.

Так, у знаменитості є сестра Світлана, яка старша за нього на 15 років. Рідна людина практично не з’являлась у фотоблогу продюсера. Річ у тім, що брат та сестра не спілкувались 10 років. Стосунки вони налагодили, а це ж Юрій Нікітін показав Світлану у своєму Instagram.

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Кадрами з рідною людиною продюсер поділився не просто так. Річ у тім, що Світлана стикнулась із критикою її зовнішності. Тож, знаменитість публічно заступився за неї.

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«Моя люба сестра, ти прекрасна! Люблю тебе дуже сильно», — висловився продюсер.

Рідна сестра Юрія Нікітіна / © instagram.com/yuriynikitin

Зазначимо, в Юрія Нікітіна є єдина рідна сестра, яка старша за нього на 10 років. Однак у їхніх стосунках була «чорна сторінка». Зокрема, вони протягом 10 років не спілкувались. Причиною цього були певні життєві обставини та непорозуміння, в деталі яких продюсер не вдавався. Та з часом вони все ж таки змогли налагодити стосунки та відновити сімейний зв’язок.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут показувала рідну сестру та племінницю. Знаменитість також розповідала про важливе сімейне свято.

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