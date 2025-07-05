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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
1 хв

Юрій Нікітін показав свою 94-річну маму та розкрив їхню зворушливу обітницю

Продюсер публічно звернувся до іменинниці.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Юрій Нікітін з мамою

Юрій Нікітін з мамою / © instagram.com/yuriynikitin

Український продюсер Юрій Нікітін привітав свою маму з днем народження.

У фотоблогу зірка розповів, що днями його найріднішій людині виповнилося 94 роки. З цієї нагоди він опублікував серію фото та звернувся до іменинниці, на яку схожий як дві краплі води. На кадрах мама Нікітіна з макіяжем та у сукні постає на святкуванні та в авто. Водночас разом з привітаннями Юрій розсекретив, що домовився з найріднішою про її довголіття та обітницю щонайменше дожити до ста.

"Мама, люба, з днем народження! Будь щаслива і здорова! Дай Бог до твоїх 94 додати ще хоча б сім років, як ми з тобою домовились. Дякую тобі за життя, це безцінно. Бережи себе. Люблю", — зворушливо привітав Нікітін маму.

Мама Юрія Нікітіна / © instagram.com/yuriynikitin

Мама Юрія Нікітіна / © instagram.com/yuriynikitin

Мама Юрія Нікітіна / © instagram.com/yuriynikitin

Мама Юрія Нікітіна / © instagram.com/yuriynikitin

До слова, у коментарях також не скупилися на привітання та компліменти:

  • Я навіть заплакала! Це велике щастя мати живих батьків у цьому віці! Мама у вас шикарна жінка! Нехай здійсняться всі ваші побажання їй!

  • Ого! Так гарно виглядає в 94! На 75

  • У прекрасних батьків народжуються чарівні діти! З днем народження матусю

Нагадаємо, нещодавно Юрій Нікітін ділився рідкісними фото зі своєю дружиною Ольгою Горбачовою. Подружжя святкувало річницю шлюбу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
285
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