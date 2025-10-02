ТСН у соціальних мережах

Юрій Нікітін розкрив правду про стосунки з Білик і що їх поєднує після розставання

Продюсер тісно пов'язаний зі старшим сином артистки Глібом.

Ірина Білик і Юрій Нікітін

Український продюсер Юрій Нікітін висловився про стосунки з колишньою цивільною дружиною Іриною Білик, з якою свого часу був у цивільному шлюбі протягом восьми років.

Так, зірковий шоумен зізнався, що зараз перебуває у доволі дружніх і теплих стосунках з виконавицею. Річ у тому, що їх ще й поєднує кумівство. Так, у минулому Юрій став хрещеним батьком старшого сина співачки Гліба Оверчука.

За словами шоумена, хоч він з Іриною більше не співпрацює, але продовжують спілкуватися та час від часу бачитися. До того ж продюсер остаточно поставив крапку у співпраці з колишньою, передавши їй всі авторські права на її пісні.

"Це таке символічне завершення нашої спільної роботи. Спочатку ми працювали, це був фул-тайм менеджмент. Ми повністю розійшлися, але ми дуже близькі друзі й спілкуємося. Я ще хрещений батько її сина Гліба. Тобто у нас дуже теплі стосунки залишаються. Бачилися кілька місяців тому. Я багато подорожую світом, і коли буваю в Європі, то ми перетинаємося. Спілкуємося", — розповів Нікітін в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Гліб Оверчук з мамою та його вигляд зараз (праворуч)

Про свого хрещеного сина продюсер відгукується також доволі тепло. Юрій говорить, що слідкує за подіями у житті Гліба та захоплюється його талантами та здібностями. До слова, попри те, що син Білик пішов стопами мами й став музикантом, поки із зірковим хрещеним батьком щодо творчої кар'єри він не радився.

"На щастя, не радився. Він дуже самостійна людина. І це прекрасно, коли людина знає, що вона хоче робити. Він дуже розумний хлопчина. Він має багаторівневий досвід і знання. Він і в ІТ дуже гарно тямить, і в музиці. Дуже серйозно творчо розвивається. Він грає зараз дуже вадку музику. А я теж починав як рок-музикант. Я дивлюся його останні роботи, але як такого професійного спілкування не відбувається", — зізнався продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Нікітін відверто назвав справжню причину розлучення з з Ольгою Горбачовою.

