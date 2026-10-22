Юрій Нікітін розкрив приголомшливий гонорар Вєрки Сердючки за виступ на корпоративі

Юрій Нікітін та Вєрка Сердючка / © Колаж ТСН.ua

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Український продюсер Юрій Нікітін розкрив приголомшливі гонорари артистки Вєрки Сердючки, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко.

Виконавиця вже багато років на сцені. Відповідно, в неї чимало прихильників та охочих замовити її виступ на корпоратив. Юрій Нікітін в інтерв’ю Василю Тимошенку говорить, що вартість може бути різною. Ціна залежить від багатьох факторів — хто замовник та де буде виступ. Загалом, концерт Вєрки Сердючки може коштувати від 30 до 100 тисяч доларів.

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«По-різному. Немає сталої цифри. Це залежить від того, де ти працюєш, для кого. Перш ніж скласти ціну, ми дуже щільно вивчаємо, що це за люди, а тим більше зараз. Від 30 тисяч доларів до 100 тисяч доларів», — говорить Юрій Нікітін.

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Юрій Нікітін та Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка виконує й старі хіти, але є нюанс — вони російськомовні. Через це артистка стикається з критикою. Попри це, Андрій Данилко не перекладає пісні Вєрки Сердючки. Юрій Нікітін говорить, що шоумен просто дотримується своєї чіткої позиції. Всі нові пісні Андрій Данилко пише українською, а от старі хіти Вєрки Сердючки просто не піддаються гармонійному перекладу.

«Андрій Данилко має дуже сталу позицію стосовно багатьох речей. Якщо він має позицію, то від неї не відмовляється. Він вважає, якщо пісня написана в якомусь періоді, вона має залишитися в тому періоді. Його позиція така: він пише пісні українською, сподіваюся, ось-ось буде прем’єра», — зазначив продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Нікітін розкрив секрет 29-річної співпраці з Андрієм Данилком. Продюсер також чесно зізнався, що ускладнює роботу з Вєркою Сердючкою.

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