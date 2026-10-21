Юрій Нікітін розкрив секрет 29-річної співпраці з Данилком: що ускладнює роботу з Вєркою Сердючкою

Юрій Нікітін та Андрій Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

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Український продюсер Юрій Нікітін розкрив подробиці своєї співпраці з Андрієм Данилком — творцем легендарної Вєрки Сердючки.

За його словами, вони працюють разом майже три десятиліття та мають чіткий розподіл обов’язків. Водночас продюсер зізнався, яка риса артиста іноді ускладнює робочий процес і чи є недоліки.

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Про це Нікітін розповів в інтерв’ю Антону Тимошенку. Він пояснив, що його команда відповідає передусім за організаційні та бізнесові процеси, тоді як творча частина проєкту залишається за самим Данилком. Умови контракту продюсер розкривати не став, однак наголосив, що їхні взаємини залишаються «людськими».

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«Ми надаємо сервіс, якщо так примітивно сказати. Це стосується всіх бізнес-процесів довкола. Тільки у випадку з Данилком весь креатив, який стосується Вєрки Сердючки, це його робота. Він є продюсером Вєрки Сердючки. Ми продовжуємо працювати вже 29 років. Умови дуже дружні, сімейні. Нормальні, людські. Про відсотки говорити не коректно. Мені треба з артистом проговорити», — розповів шоумен.

Юрій Нікітін і Вєрка Сердючка / © instagram.com/yuriynikitin

За словами Нікітіна, однією з головних труднощів у роботі з Данилком є перфекціонізм. Артист прагне високої якості в усьому, що робить, а тому знайти фахівців, які зможуть відповідати його вимогам, буває непросто. До того ж творчість Данилка не обмежується одним жанром.

«Він перфекціоніст — це ключова складність, якщо це нею можна вважати. Я думаю, що це і перевага. Без перфекціонізму він і не був би такого рівня артистом. Дуже важко знайти людину, професіонала, які можуть для нього щось стало робити. До того ж Андрій різнопланова людина. З одного боку він може робити весільний репертуар, з іншого — попсовий, а з третього — фірмовий, та ще й інструментальну музику писати. Це трішки ускладнює процес, але і дає суперрезультат», — зізнався продюсер.

Юрій Нікітін і Вєрка Сердючка

Водночас Нікітін не погоджується з поширеною думкою, що з Данилком важко працювати. Він переконаний: висока вимогливість артиста — це радше частина його професійного підходу, яка безпосередньо впливає на якість проєкту.

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«Те, що артист вимогливий — це не можна назвати складністю. Бо саме через його вимоги якість і ціна проєкту зростає. Людей навколо більшає. Популярність тримається 35 років. Це можна назвати складністю? Для мене — ні. Це нормально. Артист такого рівня вимогливий», — наголосив Нікітін.

Попри налагоджені процеси, у роботі команди трапляються й організаційні збої. Як приклад Нікітін навів нещодавню ситуацію, коли Данилко надовго затримався на кордоні під час поїздки на великий європейський тур. Продюсер визнав, що відповідальність за це лежить на менеджменті, адже артистом опікуються одразу кілька людей.

Юрій Нікітін і Андрій Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

Нікітін не став виправдовувати команду та назвав інцидент серйозним недопрацюванням. За його словами, такі ситуації не варто плутати з особистими вимогами Данилка: проблема полягала саме в організації процесів.

«Інколи навіть я не доглядаю. Наприклад, він зараз їде у великий тур Європою і на кордоні він вже багато годин. Це такий прокол серйозний з нашого боку. Мені дивно, чому це так стається. Навколо нього багато менеджерів — їх чотири. Чи можна назвати це вимогою, з якою важко працювати — ні. Це прокол менеджменту», — пояснив Нікітін.

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Нагадаємо, нещодавно Юрій Нікітін несподівано вступився за Потапа й Настю, але звернув увагу на один нюанс скандального дуету.

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