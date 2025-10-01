Юрій Нікітін розкрив, скільки коштів вкладає в музичну кар’єру 20-річної доньки і чи продюсує її

Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

Український продюсер Юрій Нікітін зізнався, скільки коштів вкладає в співочу кар’єру старшої доньки від артистки Ольги Горбачової та чи продюсує її.

20-річна Поліна серйозно налаштована стати співачкою. Наразі вона розвивається в цьому напрямку та пише пісні. Юрій Нікітін в інтерв’ю Аліні Доротюк говорить, що його донька є неабияк талановитою. У неї чудовий голос, вона сама пише гарні пісні. Продюсуванням Поліни він не займався. Юрій Нікітін лиш давав поради та настанови. Однак нещодавно продюсер розгледів у доньці потенціал, тож тепер більше занурюється в її проєкт.

«Поліна — неймовірно талановита та унікальна співачка й сонграйтерка. Я не займався безпосередньо її менеджментом, а лише допомагав й направляв. Я намагаюся брати участь. Вона була цього літа в Києві, працювала на студії, зробила п’ять пісень. Коли я їх почув, то зрозумів, що настав час вмикатися серйозно вже й мені в роботу як менеджеру. Це матеріал, який заслуговує на те, щоб бути почутим у світовому масштабі. Зараз я занурююся в проєкт саме як продюсер», — говорить знаменитість.

Юрій Нікітін, Ольга Горбачова та їхні доньки / © instagram.com/gorbachovaolga

Юрій Нікітін вкладав кошти в проєкт доньки, але це були незначні суми і скоріше як батьківська допомога. Однак для розвитку Поліні необхідно значно більше. Тож наразі Юрій Нікітін намагається вивести проєкт доньки на медійний рівень, а після цього вони шукатимуть в США лейбл, із яким буде можлива співпраця на вигідних умовах.

«Як у серйозний музичний проєкт — ми ще не почали вкладати. Це просто була якась батьківська підтримка та допомога. Запис пісні — тисяча доларів. Щось ще зняти, зробити контент… Ми намагаємося більшість зробити безкоштовно, але все ж таки якісь гроші витрачаємо, але ми не рахуємо ці гроші. Але зараз настає час, коли проєкт потребує іншого залучення та інших інвестицій», — додав продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Нікітін розкрив справжню причину розлучення з Ольгою Горбачовою. Подружжя прожило в шлюбі дев’ять років, але артистка вирішила поставити крапку в стосунках.