Юрій Нікітін розсекретив, де живе та навчається його 20-річна донька від Ольги Горбачової

Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

Український продюсер Юрій Нікітін розсекретив, де живе та навчається його старша донька від артистки Ольги Горбачової.

20-річна Поліна разом із мамою та молодшою сестрою перебуває в США, а саме в Нью-Йорку. Там дівчина навчається, а також будує музичну кар'єру. Старша донька Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової здобуває освіту в New School – приватний університет у Нью-Йорку.

"Це не секрет. Наша Поліна живе у Нью-Йорку, навчається у New School та будує музичну кар'єру на найконкурентнішому ринку у світі", - говорить продюсер.

Донька Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової / © instagram.com/yuriynikitin

Виявляється, Поліна не лише займається творчістю, а й намагається вже самостійно заробляти. Дівчина допомагає удосконалювати розмовну англійську мову. Поліна навіть розробила спеціальну методику. Таким чином донька продюсера та артистки допомагає іншим, які хочуть побудувати кар'єру за кордоном.

"Вона розробила спеціальну методику, яка дозволяє у короткі терміни вдосконалити розмовну англійську мову для творчих особистостей, які хочуть будувати кар'єру на західних ринках", - додав продюсер.

Нагадаємо, у липні Ольга Горбачова оголосила про розлучення з Юрієм Нікітіним. Нещодавно артистка поділилася, як вони після розриву разом виховують спільних доньок.