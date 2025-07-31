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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
6622
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Юрій Нікітін та Ольга Горбачова розлучаються після дев'яти років шлюбу: що стало причиною

Ольга Горбачова повідомила про розлучення з Юрієм Нікітіним. Артистка назвала причину цього рішення та зізналась, хто став ініціатором.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ольга Горбачова та Юрій Нікітін

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / © instagram.com/gorbachovaolga

Український продюсер Юрій Нікітін та артистка Ольга Горбачова розлучаються після дев'яти років шлюбу.

Про це повідомила сама Горбачова в інтерв'ю Славі Дьоміну. Артистка говорить, що вони з чоловіком вже вісім місяців не перебувають у стосунках, три з яких не живуть разом. Колишнє подружжя поки що офіційно не оформлювало розлучення, однак, за словами Горбачової, незабаром це станеться. Ініціаторкою розриву стала артистка. Ольга Горбачова запевнила, що причиною розлучення у жодному разі не були зради. За словами знаменитості, в неї вже не було ресурсу на ці стосунки.

"Зараз у нас процес завершення стосунків. Ми не на офіційній стадії, але до неї близько. Ми останніх вісім місяців як завершили наші стосунки. Це дуже комплексне питання, воно не пов'язане з третіми особами. Воно пов'язане з моїми особистими процесами. Я весь час намагаюся вирватися з цих стосунків, хоча в мене прекрасний чоловік, але у мене не було більше ресурсу на ці стосунки", - повідомила артистка.

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Ольга Горбачова також запевнила, що Юрій Нікітін – чудовий чоловік, який після розриву все їй залишив. Однак у стосунках було складно як і їй, так і йому. Артистка говорить, що чоловік потребує чимало уваги. Раніше для неї це було нормальним. Однак наразі знаменитість приділяє час на розвиток своєї кар'єри, а також опікується доньками. За словами Горбачової, від чогось необхідно було відмовитися, і це виявилися її стосунки з Нікітіним.

"Ми три з половиною роки маємо такі випробування, що треба обирати, куди ти хочеш скерувати цей ресурс. Мій чоловік масштабний, він у чомусь геніальний, але він потребує дуже багато моєї уваги. Колись для мене це було окей, але зараз, коли я беру участь в кар'єрі обох доньок і коли я дійшла рішення, що хочу будувати кар'єру в новій країні, я просто в якийсь період зрозуміла, що від чогось я маю відмовитися. Це виявилися мої стосунки. Мені було в них вже складно, було складно й Юрі. Ми дійшли таких висновків, що ми знову спробуємо бути окремо", - додала артистка.

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

Зазначимо, для Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової цей розрив вже не перший. Пара перебувала в шлюбі від 2007 року до 2009-го. Вже 2011-го продюсер та співачка знову почали зустрічатися, а 2016-го – одружилися. Колишнє подружжя виховує двох доньок – Поліну та Серафиму. Нещодавно Ольга Горбачова показала фото з дітьми та просто здивувала їхньою схожістю.

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