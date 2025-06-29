Юрій Нікітін у річницю шлюбу показав свою дружину-красуню й зворушив зверненням: "Одружився вдруге"

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

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Український продюсер Юрій Нікітін зворушливо звернувся до своєї дружини – співачки та ведучої Ольги Горбачової з нагоди особливої дати у їхньому житті.

Так, сьогодні, 29 червня, подружжя святкує річницю весілля. У цей особливий день Юрій в Instagram опублікував романтичне привітання, в якому подякував Ользі за всі роки разом і назвав її музою та найближчим другом. Водночас продюсер показав їхні романтичні фото з різних періодів і як вони змінювалися.

"Сьогодні особливий день для мене! В цей день я одружився вдруге на тій самій дівчині. Я безмежно вдячний тобі, Оля, і щасливий, що ця подія сталося у моєму житті, і що саме ти всі ці роки – мій найближчий друг, моя муза, моя кохана і мама наших дітей", — замилував зірка.

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Юрій Нікітін і Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Продюсер згадав і той незабутній день, коли вони вдруге обмінялися обітницями – у колі найрідніших людей. І додав, що історія їхнього кохання триває від 1998 року – саме тоді він уперше зустрів Ольгу і з того часу співачка стала для нього справжнім натхненням.

"Я памʼятаю той прекрасний літній день, коли у колі рідних та друзів ми святкували наше весілля. Це було незабутнє свято і було воно саме таким завдяки тобі. Мені безмежно пощастило ще з тих пір, коли зустрів тебе вперше у далекому 1998 році. Будь натхнена, радісна, здорова і щаслива у кожному дні свого красивого життя", — привітав дружину Нікітін.

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Зазначимо, уперше пара офіційно зареєструвала шлюб 2007 року, однак 2009-го розлучилася. Через кілька років, у червні 2016-го, Юрій і Ольга знову стали чоловіком і дружиною, вдруге засвідчивши свої почуття. Подружжя виховує двох доньок — Поліну та Серафиму.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк показала, як її молодший на 9 років наречений-військовий допомагав її з сином одразу після його появи у пологовому.

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