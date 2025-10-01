Юрій Нікітін вперше назвав справжню причину розлучення з Ольгою Горбачовою

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Реклама

Український продюсер Юрій Нікітін прокоментував своє розставання з дружиною Ольгою Горбачовою.

Як стверджує Нікітін, він сам остаточно не впевнений, чи це "фінальне" розлучення, чи ні. Варто зауважити, що це вже друге розлучення пари. Подружжя припинило жити разом ще декілька місяців тому, і рішення було радше взаємним, хоча кінцево його озвучила саме Ольга.

"Не знаю, чи фінальне, але точно розлучення. Для мене важливо, які людські взаємини зберігаються між нами, а не який фізичний статус. Мені здається, що зараз ми маємо кращий емоційний і ресурсний зв’язок, ніж у той період, коли жили як пара", — зазначив Нікітін в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Реклама

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

Він додав, що причина розставання полягала у втомі від стосунків на тому етапі. Також Нікітін розповів, що третіх осіб не було в їхніх стосунках.

"Це була взаємна історія. Ми вдвох відчули, що потрібен час для перезавантаження. Третіх осіб у цій історії не було", — зауважив продюсер.

Нагадаємо, нещодавно солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька здивувала припущенням про стосунки Юрія Нікітіна з Ольгою Горбачовою після розлучення. Артистка поділилася, як, на її думку, змінився продюсер після особистих змін.