Юрій Нікітін вперше прокоментував розлучення з Горбачовою, яке вона ініціювала

Юрій Нікітін і Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

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Український продюсер Юрій Нікітін уперше після заяви артистки Ольги Горбачової про їхнє розлучення після дев'яти років шлюбу висловився про новий етап.

Знаменитість в Instagram опублікував загадкову чорно-білу сторіз з власним фото. Про кардинальні зміни в особистому житті Нікітін висловився доволі лаконічно, але вичерпно. Він чітко дав зрозуміти, що не тримає жодних образ на колишню дружину. І хоч у сторіз немає її прямої згадки, але все ж продюсер з ентузіазмом заявив про новий "початок", який спирається на досвід з минулого.

"Життя дивовижне. В кожного з нас є можливість починати все спочатку, але на новому рівні нашого спірального розвитку та з урахуванням прекрасного минулого досвіду", — написав Юрій.

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Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

Зазначимо, днями стало відомо про розлучення Юрія Нікітіна з Ольгою Горбачовою. Ініціаторкою стала артистка. Вона пояснила, що протягом останніх восьми місяців вони вже не були парою, тож згодом планують вирішити відповідні питання з документами. За словами Ольги, так склалося не через зради, а через її відсутність ресурсу на ці стосунки. Водночас з тим вона додала, що вважає колишнього "прекрасним чоловіком". Разом знаменитості виховують двох доньок.

Нагадаємо, нещодавно Ольга Горбачова чесно відповіла, коли Юрій Нікітін виїхав з України та розкрила причину.