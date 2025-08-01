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Юрій Нікітін вперше прокоментував розлучення з Горбачовою, яке вона ініціювала
Продюсер прокоментував їхній минулий спільний шлях.
Український продюсер Юрій Нікітін уперше після заяви артистки Ольги Горбачової про їхнє розлучення після дев'яти років шлюбу висловився про новий етап.
Знаменитість в Instagram опублікував загадкову чорно-білу сторіз з власним фото. Про кардинальні зміни в особистому житті Нікітін висловився доволі лаконічно, але вичерпно. Він чітко дав зрозуміти, що не тримає жодних образ на колишню дружину. І хоч у сторіз немає її прямої згадки, але все ж продюсер з ентузіазмом заявив про новий "початок", який спирається на досвід з минулого.
"Життя дивовижне. В кожного з нас є можливість починати все спочатку, але на новому рівні нашого спірального розвитку та з урахуванням прекрасного минулого досвіду", — написав Юрій.
Зазначимо, днями стало відомо про розлучення Юрія Нікітіна з Ольгою Горбачовою. Ініціаторкою стала артистка. Вона пояснила, що протягом останніх восьми місяців вони вже не були парою, тож згодом планують вирішити відповідні питання з документами. За словами Ольги, так склалося не через зради, а через її відсутність ресурсу на ці стосунки. Водночас з тим вона додала, що вважає колишнього "прекрасним чоловіком". Разом знаменитості виховують двох доньок.
Нагадаємо, нещодавно Ольга Горбачова чесно відповіла, коли Юрій Нікітін виїхав з України та розкрила причину.