Юрій Нікітін за кордоном зустрівся з відомою експідопічною після розриву їхньої 15-річної співпраці

Юрій Нікітін і Слава Камінська / © instagram.com/babaslavka

Реклама

Український продюсер Юрій Нікітін розповів про неочікувану зустріч з колишньою підопічною, співачкою Славою Камінською.

З однією з учасниць колишнього гурту "НеАнгели", який розпаявся після 15 років існування ще 2021 року, Юрій зустрівся в Іспанії. Раніше артистка ділилася, що саме там проживає з двома дітьми під час війни. Щоправда, при цьому вона вирішила зайняти доволі неоднозначну позицію й продовжує толерувати російську мову в публічному просторі.

Тим не менш, це не стало на заваді зустрічі зіркам. Вони зробили селфі на одній з вуличок Валенсії та опублікували його в Instagram. Цікаво, що на фото Нікітін залишив позначку не лише акаунту Слави, але і її ексколеги з гурту Вікторії Смеюхи, яка під час війни зникла з публічного простору. При цьому на світлині її не було.

Реклама

Юрій Нікітін і Слава Камінська / © instagram.com/yuriynikitin

"Зовсім забув, що наступний рік — рік святкування 20-ї річниці з дня народження гурту "НеАнгели", але Слава нагадала. Валенсія — дивовижне місто, яке сповнене приємними несподіванками", — підписав фото продюсер.

Своєю чергою, співачка запостила схоже фото й теж поділилася враженнями від зустрічі, але вже російською мовою: "Коли мені кажуть "я виросла на ваших піснях", я досі не знаю плакати чи радіти. Чесно кажучи, майже 20 років пролетіли так швидко, що я дуже шокована. Час так швидко летить, що можна тільки жартувати, щоб не плакати. Стільки всього минуло, стільки всього змінилося... Здається, що це все було вчора. Рада була бачити Юрія".

Нагадаємо, нещодавно Юрій Нікітін розкрив правду про стосунки з Іриною Білик та як вони породичалися.