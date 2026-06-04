Юрій Нікітін заінтригував поверненням NikitA та "НеАнгелів": хто з артисток буде в складі гуртів

Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

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Український продюсер Юрій Нікітін заінтригував поверненням гуртів NikitA та «НеАнгели».

Діяльність колективів була на паузі. Проте в інтерв’ю Славі Дьоміну продюсер запевнив, що NikitA та «НеАнгели» будуть знову відроджуватися. Багато подробиць Юрій Нікітін не розриває. Проте продюсер зізнався, що склад у NikitA вже сформований. Чи буде там співачка Даша Астаф’єва — знаменитість тримає в таємниці.

А от з «НеАнгелами» інша історія. Продюсер говорить, що колишніх учасниць Віки Смеюхи та Слави Камінської не буде в складі. Натомість знаменитість відкриває кастинг та шукає нових артисток для колективу.

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Колишні учасниці NikitA Даша Астаф’єва та Юлія Кавтарадзе

«Гурт NikitA зараз повертається. Але нічого більше не розкажу! Ви будете приємно здивовані тим, як. Якщо з NikitA вже сформований майже проєкт, то з „НеАнгелами“ ми відкриваємо кастинг. „НеАнгели“ — це така, відкрита палітра, але ми зараз розмірковуємо, як ми будемо все це повертати. Ми спілкувались зі Славою і Вікою, але я не побачив у них бажання працювати в гурті, в цьому форматі разом», — говорить продюсер.

Колишні учасниці «НеАнгелів» Віка Смеюха та Слава Камінська / © instagram.com/neangely.official

Зазначимо, гурт NikitA був створений 2008 року, а розпався 2017-го. До його складу входили співачки Даша Астф’єва та Юлія Кавтарадзе, яку 2011 року замінила Анастасія Кумейко.

Гурт «НеАнгели» проіснував від 2006 року до 2021-го. Його незмінними учасницями були Віка Смеюха, яка під час повномасштабної війни зникла з інфополя, та Слава Камінська, яка проживає за кордоном та періодично потрапляє в скандали через російську мову.

Нагадаємо, раніше Юрій Нікітін зізнався, кому належать права на пісні артистки Вєрки Сердючки. Також продюсер відповів, чи повернеться вона знову на пісенний конкурс «Євробачення» як учасниця.

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