Юрій Нікітін здивував, чому під час війни не живе до Україні: "Не хочу з ними стикатися"

Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

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Український продюсер Юрій Нікітін, який повертає гурти NikitA та «НеАнгели», здивував причиною, чому під час війни не повертається до України.

Знаменитість від початку повномасштабного російського вторгнення проживає за кордоном. За цей час він жодного разу не був в Україні. В інтерв’ю Славі Дьоміну продюсер запевняє, що може повернутися будь-коли. Проте Юрій Нікітін поки що відмовляється від поїздок до України. Продюсер пояснив це тим, що в країні наразі є багато речей, які його не влаштовують, зокрема, корупція. Все це йому заважатиме рухатися далі та розвиватися. Тож, аби з цим не стикатися, Нікітін обрав життя за кордоном.

«Можу в будь-який час, а можу довго не приїжджати. Цим літом не приїду. Я не був в Україні від початку війни. Не те, що я боюся (що не випустять — прим. ред.). В Україні є багато речей, які я не розділяю. Я дуже люблю Україну, українців, але є речі, які мене не влаштовують стосовно корупції і решти речей. Я в жодному вигляді не хочу з ними стикатися, бо це заважатиме мені рухатися в тому темпі та тому напрямку, який я собі обрав», — пояснив продюсер.

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Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

Водночас Юрій Нікітін наголосив, що жодних жорстких речей про те, що його не влаштовує в Україні, він говорити не буде. Продюсер хоче бачити українців об’єднаними, тож і його публічні висловлювання мають лише цьому сприяти.

«Я за об’єднання, а зараз я тим більше за це. Я впевнений і переконаний, що, попри будь-які обставини, всі українці мають триматися разом. Всі українці світу! Тим більше всі українці в Україні. Ми не така велика нація, щоб розподілятися на мільйон частин. Тому я для себе ухвалив рішення, що всі мої висловлювання мають сприяти об’єднанню людей. Я не висказую свою позицію, яка може роз’єднувати людей», — підсумував продюсер.

Нагадаємо, раніше Юрій Нікітін розкрив, кому належать права на пісні артистки Вєрки Сердючки. Також продюсер відповів, чи повернеться співачка на «Євробачення» як учасниця.

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