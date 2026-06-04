Юрій Нікітін здивував почуттями до ексдружини Горбачової і чому досі не розлучився з нею

Юрій Нікітін та Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

Реклама

Український продюсер Юрій Нікітін зізнався, чому досі офіційно не розлучився з артисткою Ольгою Горбачовою, з якою півтора року не разом.

Про розрив подружжя стало відомо торік влітку. Як виявилося, пара не квапилась юридично це оформлювати. Юрій Нікітін в інтерв’ю Славі Дьоміну говорить, що наразі вони фіналізують розлучення. За словами продюсера, оформити розірвання шлюбу насправді не так легко. І це при тому, що колишнє подружжя не ділить спільне майно.

«Зараз у нас триває процес фізичного розлучення, він пов’язаний із багатьма речами: побутовими, юридичними і так далі. Зараз ми на фінальній стадії. Майно ми не ділимо, мені немає що ділити. Як сказала Оля: „Нам немає, що ділити, бо все перейшло мені“. Ми не живемо разом. Ми зараз на етапі фізичного оформлення нашого розлучення. Ми не разом вже півтора року», — говорить продюсер.

Реклама

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

До речі, Юрій Нікітін також зізнався, що не одразу зміг відпустити колишню дружину, яка й стала ініціаторкою розриву. За словами продюсера, йому знадобився час, аби прийняти рішення Ольги Горбачової. Зараз серце знаменитості вже заспокоїлось, хоч він і не приховує, що все одно кохає колишню дружину.

«Мені здавалось, що я відпустив одразу через декілька місяців, як ми поговорили. Але остаточно моє серце заспокоїлось десь пів року чи рік тому. Ми разом 26 років. Це дуже тривалий час. Це не може відбутися в один момент із людиною, яку ти кохаєш. Звісно (досі кохаю — прим. ред.). Кохання для мене — це ставлення до людини більше, ніж просто дружба», — додав продюсер.

Нагадаємо, нещодавно ведуча та акторка Стася Ровінська повідомила про розлучення з чоловіком. Подружжя вирішило розійтися після 13 років шлюбу та народження трьох дітей.

Новини партнерів