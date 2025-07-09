Юрій Рибчинський довів до сліз реакцією на смерть свого друга Ігоря Поклада

Ігор Поклад та Юрій Рибчинський

Реклама

Автор хітів, народний артист України Юрій Рибчинський довів до сліз реакцією на смерть свого давнього друга, легендарного композитора Ігоря Поклада.

Вранці 9 липня Україну сколихнула сумна новина. На 84-му році життя помер легендарний композитор на народний артист Ігор Поклад. Юрій Рибчинський відреагував на його смерть. До слова, вони багато років товаришували, а також створювали разом хіти, що ставали популярними.

Юрій Рибчинський говорить, що Ігор Поклад без перебільшення був геніальним композитором. Нині його не стало. Юрій Рибчинський наголосив, що це невимовна втрата, проте композитор назавжди житиме в його піснях, мелодіях, допоки вони звучатимуть.

Реклама

Реакція Юрія Рибчинського на смерть Ігоря Поклада

"Пішов у засвіти мій найдавніший друг і найталановитіший співавтор, геніальний композитор Ігор Поклад. На жаль, пішов. Але допоки житимуть його пісні - він завжди залишатиметься серед живих. Допоки звучатимуть його мелодії - він буде з нами і серед нас. А його творчий дух - десь за обрієм разом з ангелами небесними", - написав Юрій Рибчинський.

Зазначимо, Ігор Поклад та Юрій Рибчинський познайомилися, коли разом служили в армії, та потоваришували. Згодом поет та композитор почали співпрацювати та створили пісні, які стали хітами. Завдяки їхньому тандему народилися композиції "Кохана", "Тече вода", "Чарівна скрипка", "Очі на піску" та інші. Ігор Поклад створював музику, а Юрій Рибчинський писав слова.