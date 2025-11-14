- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1486
- Час на прочитання
- 2 хв
Юрій Рибчинський назвав ім'я одного з найкращих співаків України: "Немає конкуренції"
Поет припустив, чи є зараз у цього виконавця конкуренти.
Автор хітів та поет Юрій Рибчинський, син якого нещодавно підтвердив третє одруження, розкрив ім'я українського співака, якого вважає одним із найкращих.
Знаменитість на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнається, що тішиться спостерігати за тим, як, попри тяжкі часи, на сцені сяють справжні таланти. Таким Рибчинський вважає виконавця Артема Пивоварова. Поет говорить, що він є одним із найкращих співаків в Україні за останні 10 років.
"Я просто вважаю його одним із найкращих наших співаків за останні мінімум 10 років. Я дуже щасливий, що у нас в цей непростий час з'являються такі дуже талановиті люди, як Артем Пивоваров", - говорить поет.
До слова, Артем Пивоваров зібрав сім концертів у київському "Палаці спорту". Ведуча Анна Севастьянова поцікавилась, чи хтось з українських артистів зміг би скласти йому конкуренцію. Юрій Рибчинський вважає, що наразі таких немає. За словами поета, навіть скандальний Олег Винник на піку своєї популярності, який славився чималою фан-базою, не міг би досягнути таких результатів.
"Я думаю, що в нього немає конкуренції. Думаю, що на сьогодні, мені складно так уявляти, але якби повернувся Винник, то не зміг би сім концертів зібрати", - відповів поет.
▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися за цим посиланням: Рибчинські про скандал з Матвієнко, а Клопотенко про ДЖОЛІ - зізнання на концерті ПИВОВАРОВА
